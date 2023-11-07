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Gündem Tazminat değil havanı alırsın! Ağlama Altaylı, ağlama
Gündem

Tazminat değil havanı alırsın! Ağlama Altaylı, ağlama

Yeniakit Publisher
2023-11-07 10:56:00 - 2023-11-07 11:02:52
Tazminat değil havanı alırsın! Ağlama Altaylı, ağlama

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Ağlama Altaylı, ağlama!" başlıklı yazısı...

Fatih Altaylı'nın dava açtığı Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ben tam yeniakit.com.tr’de Fatih Altaylı’nın ağlayarak Aras Bulut’a sarıldığına ilişkin haberi okurken..

Gazetemizin avukatı Ali Paccı da, elindeki dosya ile gelip, müjdeyi verdi:

“Fatih Altaylı dava açmış!”

Ben, yeniakit.com.tr’deki haberin arka planında, Altaylı’nın, “Filistin’de ölen çocuklar için ağlaması” mı var, diye merak ederken..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazetemize ve bana dava açtığı bilgisi gelince, hafızamı yokladım..

“Yok canım, 75 yaşında, tekerlekli sandalyesinde, sabah namazı dönüşünde, İsrail’in füze ile vurarak şehid ettiği Şeyh Yasin’e saygısızca sözler sarfedebilen birisi, Filistin’de ölen çocuklar için niye ağlasın ki!” diye toparlanıp, iyiniyetli yorumumu askıya aldım..

Önce “Altaylı niye ağlıyor” sorusunun ayrıntısını okumaya koyuldum.

Hani şu, Disney isimli bir platform var ya..

Onların çektikleri bir Atatürk Belgeseli var ya.

Ermenilerin baskısı ile dünya genelinde değil, sadece Türkiye’de ve özel birkaç ülkede yayınlanacağı açıklanmıştı ya..

O belgesel, 29 Ekim’de fox tv’de gösterime sunulmuş. Aynı gün, Anıtkabir ziyaretçi rekoru kırarken.

O günün akşamında yayınlanan Atatürk belgeseli ise, polisiye dizileri bile geçemeyip, 3. sırada izlenmişti ya.

İşte o filmi izlemiş, Altaylı..

Ve duygulanmış..

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