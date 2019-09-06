0553 313 94 23

Taziyelerde yemek yerine çorba ikram edilecek

Van'ın Erciş ilçesinde taziye sahiplerinin maddi açıdan sıkıntı yaşamasına neden olan taziye yemeği uygulamasının kaldırılması ve yerine sadece çorba ikram edilmesi kararı alındı- Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu:- "Erciş'te bundan sonraki süreçte 'taziye yemeği' olarak çorba dağıtımı yaparak insanımızın yaşadığı sorunu ortadan kaldıracağız"

06 Eylül 2019 Cuma 12:19
Taziyelerde yemek yerine çorba ikram edilecek

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde, taziyelerde misafirlere yemek yerine çorba ikramında bulunulmasına karar verildi.

İlçeye bağlı Bozkaya Mahallesi'nde, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi.

18 mahallenin muhtarları ile vatandaşların katıldığı toplantıda, asırlardır devam eden taziye yemeği geleneğinin, taziye sahiplerine maddi açıdan sıkıntı yaratması nedeniyle kaldırılmasına yönelik talepler de görüşüldü.

Yapılan değerlendirmenin sonucunda, asırlık geleneğin, yemek yerine çorba ikramıyla devam ettirilmesine karar verildi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ilçede birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun devam etmesi için her zaman halkın yanında olacaklarını söyledi.

Vatandaşlardan taziye yemekleriyle ilgili düzenleme yapılmasına yönelik taleplerin geldiğini aktaran Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Kadim tarihimizden gelen çok önemli bir geleneğimiz var, o da taziye geleneği. Acıların paylaşılması, birlik ve beraberliğin, dayanışma ruhunun en kıymetli göstergelerinden biridir taziyeler. Bugün muhtarlarımızla, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda taziye yemekleri konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk. İlçede bundan sonra taziye geleneğinin devam ettirilmesi, taziye yemeği yerine de insanlara çorba ikramı yapılmasına karar verdik. Böylece insanımızın üzerinde oluşacak bu zaruret durumunu ortadan kaldırarak katkı sağlamak istedik. Muhtarlarımız da oy birliğiyle karara destek verdi. Erciş'te bundan sonraki süreçte 'taziye yemeği' yerine çorba dağıtımı yaparak insanımızın yaşadığı sorunu ortadan kaldıracağız."

Alınan karar doğrultusunda gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydeden Mehmetbeyoğlu, desteklerinden dolayı din görevlilerine, kanaat önderlerine, muhtarlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Derekent Mahallesi sakinlerinden Cevdet Aydın ise taziyelerde yemek verilmesinin maddi durumu iyi olmayan vatandaşların sıkıntı yaşamasına neden olduğunu belirtti.

Herkesin bütçesinin yemek vermeye yetmediğini bildiren Aydın, "Taziye sahipleri, taziyelerini ve misafirlerini bırakıp yemek işiyle uğraşmak zorunda kalıyor. Kaymakam beyin bugünkü toplantıda muhtarla aldığı, taziyelerde ağır yemeklerin yerine sade çorba ikram edilmesi kararı, bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:19
  1. Erciş
  2. ErcişKaymakamı Nuri Mehmetbeyoglu
  3. taziye yemeği
  4. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1. Karesi Kuva-yi Milliye satranç turnuvası başlıyor
    1. 1. Karesi Kuva-yi Milliye satranç..
    2. Bakan Selçuk, ilköğretim için..
    3. Ölümlü trafik kazasının tutuklu..
    4. Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin..
    5. Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu..
    6. Çevreci Komşu Kart’la 4 milyona doğru
    7. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam..
    8. Piyasalarda gün ortası
    9. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    10. "Belediye işi şov işi değildir"
    11. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    12. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    13. İkinci el kitap satarak, sokak..
    14. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    15. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    16. Gözlerinden yaş akıncaya kadar acı..
    17. Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk..
    18. İDO'nun sonbahar tarifesi 16 Eylül'de..
    19. "Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun..
    20. Karabük’te uyuşturucu operasyonu
    21. Zonguldaklı sporcu İspanya’da..
    22. Kahramanmaraş'taki silahlı kavga..
    23. Kaymakam Akın Aydıntepe yaylasında..
    24. Osmaniye’de istihdam garantili işbaşı..
    25. Adalet Bakanı Gül yargı muhabirleriyle..
    26. Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. Hanci,..
    27. Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
    28. Rus savaş uçakları havada çarpıştı
    29. Ambarlı limanında silah ticareti..
    30. İstanbul Havalimanı'na "Hızlı Metro"..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim