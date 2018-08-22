Taziye ziyareti katliama dönüştü!
Bingöl'den Elazığ'a taziye ziyaretine giden bir otomobille pikabın çarpışması sonucu 8 öldü, 7 kişi de yaralandı.22 Ağustos 2018 Çarşamba 20:14
Bingöl'de otomobille pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada yaşamını yitirenlerin, otomobil sürücüsü Eyüp Yıldırım, Mirza Yıldırım, Adalet Aslaner, Caner, Güler, Zeki, Muzaffer ve Eda Eder olduğu öğrenildi.
YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Yaralanan 7 kişinin ise 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl ve Elazığ'daki hastanelere kaldırıldığı, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
OTOMOBİLLE KARŞI YÖNDEN GELEN PİKABA ÇARPTI
Eyüp Yıldırım'ın kullandığı 46 D 9898 plakalı otomobil, Bingöl- Muş karayolunun Şeref Meydanı mevkisinde karşı yönden gelen 23 K 2946 plakalı pikapla çarpışmış, ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilmişti.
Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı öğrenilmişti.
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