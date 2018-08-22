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Taziye ziyareti katliama dönüştü!

Bingöl'den Elazığ'a taziye ziyaretine giden bir otomobille pikabın çarpışması sonucu 8 öldü, 7 kişi de yaralandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 20:14
Taziye ziyareti katliama dönüştü!

Bingöl'de otomobille pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada yaşamını yitirenlerin, otomobil sürücüsü Eyüp Yıldırım, Mirza Yıldırım, Adalet Aslaner, Caner, Güler, Zeki, Muzaffer ve Eda Eder olduğu öğrenildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralanan 7 kişinin ise 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl ve Elazığ'daki hastanelere kaldırıldığı, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

OTOMOBİLLE KARŞI YÖNDEN GELEN PİKABA ÇARPTI

Eyüp Yıldırım'ın kullandığı 46 D 9898 plakalı otomobil, Bingöl- Muş karayolunun Şeref Meydanı mevkisinde karşı yönden gelen 23 K 2946 plakalı pikapla çarpışmış, ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı öğrenilmişti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 20:14
  1. Muş
  2. Bingöl
  3. Güler
  4. Elazığ
  5. Solhan

YORUM YAZ

  • en az 150+km varmistiren az 150+km varmistir26 dk önce
    resimdeki goruntu; carpisan araclardan en az biri 150+km suratte olmali. altinizdaki bir teneke parcasiyla 150+km suratle nereye gidiyorsunuz bre saskinlar
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