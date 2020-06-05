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Aktüel

Taziye nedeniyle 2 köy karantinaya alındı

Adıyaman’da taziyede korona virüslü bir kişiyle temasın ardından 2 köy karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:30:59 -
Taziye nedeniyle 2 köy karantinaya alındı

Adıyaman’da taziyede korona virüslü bir kişiyle temasın ardından 2 köy karantinaya alındı. Taziyeye katılan Valilik çalışanı nedeniyle Valilikte görevli personellere korona testi yapıldı.


Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde geçtiğimiz günlerde kuyuya düşen 5 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları Adıyaman merkez ve çevre köylerden taziyeye geldi. Bir süre sonra Kuştepe köyünden biri hastalanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu kişide korona virüse rastlanmasının ardından aynı aileden 3 kişide korona virüs tespit edildi.


Kuştepe köyündeki taziyeye katılan Sarıharman köyünde yaşayan 2 kişinin de korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kuştepe ve Sarıharman köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Jandarma ekipleri köylere giriş çıkışlara izin vermezken, Sarıharman ve Kuştepe köylerinde yaklaşık 300 kişiye korona testi yapıldı.



Valilik çalışanı da aynı taziyeye katıldı


Yapılan filyasyon çalışmasında Kuştepe köyündeki taziyeye katıldığı öğrenilen Adıyaman Valiliği çalışanının da korona testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Valilik katındaki yaklaşık 50 personele korona testi yapıldı. Valilik çalışanıyla birlikte temaslı oldukları öğrenilen 6 kişi karantinaya alındı.


Köylerdeki ve Valilikteki test sonuçlarının çıkmasının beklendiği öğrenildi.

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