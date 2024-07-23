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Sosyal Medya Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!
Sosyal Medya

Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 13:22:00 -

Sosyal medyada büyük tepki çeken bir video, bir adamın taziye evi için hazırladığı lahmacun içini hiçbir hijyen önlemi almadan ve çıplak elleriyle yaparken çekilmiş görüntülerini ortaya koydu. Videoda, adamın yanında çalışan çırağıyla birlikte eldiven dahi kullanmadan lahmacun içi hazırlaması, izleyenlerin tepkisine yol açtı.

Paylaşılan görüntülerde, hijyen kurallarına uyulmadığı net bir şekilde görülüyor. Hiçbir koruyucu önlem almadan hazırlanan lahmacun içi, izleyenlerde mide bulantısına neden oldu.

 

Sosyal medyada hızla yayılan video, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

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