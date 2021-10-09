Tazı burnuna sahip olanlar dikkat!

Tazı burun: burun anatomisi farklı olan ve koku alma konusunda normal bireylere göre çok daha fazla duyarlı kişilerdir.

Kovid-19'da uzun süren ya da kalıcı hale gelebilen koku kaybında "tazı burun" anatomisine sahip olanların çok daha yüksek risk taşıdığı tespit edildi. Acıbadem Üniversitesi, Biruni Üniversitesi ve Iowa Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Türk doktorların 50'ye yakın hasta üzerinde yürüttüğü çalışma sonucunda ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Araştırmayı yürüten ekipten. Altundağ, ‘‘burnun şimdiye dek hep dış görünüş itibariyle daha çok önemsendiğini ancak burun iç anatomik yapısının, özellikle virüs enfeksiyonlarındaki risklerin belirlenmesi açısından çok önemli bir yapı olduğunu’’ söyledi.

Yüksek risk tazı burun sahibi olanlarda daha fazla

Koku hissi çok hassas olan ve "tazı burun" olarak tanımlanan kişilerde, "olfaktor sinirlerin" yani koku sinirlerinin geçtiği beynin ön uzantısı olarak adlandırılan koku bölgesi, normal insanlardakine nazaran çok daha geniş olmaktadır. Olfaktor anatominin Kovid-19 riskleri açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Altundağ, bu bölgesi geniş olan bireylerin Kovid'e yakalandığında "burun içi sitokin fırtınasına" maruz kalarak kalıcı koku kaybı açısından çok daha büyük risk altındalar dedi.

Prof. Dr. Altundağ, "Kalıcı koku kaybı ve uzun süreli koku kaybı, uzun Kovid bulgularından bir tanesi. Biz bu çalışmamızda ekip arkadaşlarımızla birlikte, Kovid sonrası kalıcı koku kaybı olanlarla olmayanlar arasında bir farklılık var mı, buna bakmayı amaçladık. Çünkü Koronavirüs enfeksiyonunda yüzde 50 ila 70 oranında koku kaybı görülüyor. Bazı kişilerde koku duyusu hızla geri geliyor, bazılarında ise uzun süren ya da hiç gelmeyen koku kaybı olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Pandemi başladığından bu güne kadar bu konuda araştırmalar yürüttüklerini anlatan Prof. Dr. Altundağ, "İlk önce Kovid'de uzun süre koku kaybı olanlarda, burun içindeki koku alanının daha geniş olduğunu tespit ettik. Biz bu kişileri tazı burun olarak adlandırıyoruz. Bu çalışmamızda Kovid geçiren iki gruba baktık, hem kalıcı koku kaybı olanlar hem de olmayanlar.

Hemen tedaviye başlanması gerekir. Koku hücrelerini yenileyen ilaçlar, koku egzersizleri gibi. Bu ayrım yapılmadığı zaman, hastalar genellikle bekle-gör politikası ile izleniyor. 6 ay bekleyelim, gelirse gelir, gelmezse duruma göre değerlendiririz gibi yazı tura oyununa benzer bir durum söz konusu oluyor.

Eğer sizin burun içerisindeki koku alanınız çok genişse, bu bölge daha fazla Ace 2 reseptör içerdiği için, daha fazla virüs yüküne maruz kalıyor. Vücut, bu virüs yüküne karşı daha fazla reaksiyon gösteriyor ve 'burun içi stokin fırtınası' olarak adlandırdığımız bir durum ortaya çıkıyor. Bunun sebebi de, o bölge beyne çok yakın bir alan ve bağışıklık sistemi beyni enfeksiyondan korumak için savunma mekanizması oluşturuyor. Bu sırada da hem virüsü, hem koku hücrelerini, hem koku destek hücrelerini ki bunlar da çok fazla Ace 2 reseptörleri içeriyor, hızlı bir şekilde hasarlandırmaya başlıyor." diye konuştu.

Dr. Altundağ, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu çalışma bize şunu göstermiş oldu. Karantina dönemi bitti, hasta koku kaybı şikayeti ile doktora başvurdu. Doktor, hastada anatomik olarak bir genişlik saptanırsa, koku kaybı tedavisi için daha hızlı ve daha agresif seçeneklere başvurabilir.

Hemen tedaviye başlanması gerekir. Koku hücrelerini yenileyen ilaçlar, koku egzersizleri gibi. Uzun süreli koku kaybı varsa ilk başlangıç noktası, burun içi koku anatomisinin bu hastalarda düzgün bir şekilde tespit edilmesidir."