Taze mi, bayat mı?



Dana etinin yağı hem bembeyaz hem de sert olmalı. Yağı sararmış yumuşamış etlerden uzak durun.

Mantar alırken olabildiğince bilindik yerden alın. Lekesiz ve rengi hafif bej ya da beyaza yakın olanları tercih edin.

Brokolinin dayanıklı bir sebze değildir. Canlı, yeşil ve lekesiz olanları tercih edin ve bekletmeden tüketin.

Taze fasulye alırken “çat” diye kırılıyor mu kontrol edin. Eğer ki fasulye kırılmıyor ve esniyorsa uzak durun. Bu durum enginar içinde geçerlidir. Taç yaprağını kırmaya çalışın. Kırılıyorsa alın.

Balığın tazeliği gözlerindeki canlılıktan, yüzgeçlerinin ve pullarının gevşek olmasından anlaşılır.

Yumurtanın tazeliği onu bir bardak suyun içine atmakla belli olur. Günlük yumurtalar suyun dibine çöker. Gün geçtikçe beklemiş yumurta su yüzeyine çıkmaya başlar. Ayrıca yumurtayı bir kaba kırarak da anlayabilirsiniz. Sarısı dağılıyorsa bayattır.