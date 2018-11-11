THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Taze mi, bayat mı?

Tazeliği anlaşılması zor olan besinleri sizler için derledik...

11 Kasım 2018 Pazar 19:58
Taze mi, bayat mı?


Dana etinin yağı hem bembeyaz hem de sert olmalı. Yağı sararmış yumuşamış etlerden uzak durun.

Mantar alırken olabildiğince bilindik yerden alın. Lekesiz ve rengi hafif bej ya da beyaza yakın olanları tercih edin.

Brokolinin dayanıklı bir sebze değildir. Canlı, yeşil ve lekesiz olanları tercih edin ve bekletmeden tüketin.

Taze fasulye alırken “çat” diye kırılıyor mu kontrol edin. Eğer ki fasulye kırılmıyor ve esniyorsa uzak durun. Bu durum enginar içinde geçerlidir. Taç yaprağını kırmaya çalışın. Kırılıyorsa alın.

Balığın tazeliği gözlerindeki canlılıktan, yüzgeçlerinin ve pullarının gevşek olmasından anlaşılır.

Yumurtanın tazeliği onu bir bardak suyun içine atmakla belli olur. Günlük yumurtalar suyun dibine çöker. Gün geçtikçe beklemiş yumurta su yüzeyine çıkmaya başlar. Ayrıca yumurtayı bir kaba kırarak da anlayabilirsiniz. Sarısı dağılıyorsa bayattır.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 19:58
  1. taze
  2. bayat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Bize 'Gönlümü verdim' diyenlerin çoğunun oyu başka yere gitti'
    1. 'Bize 'Gönlümü verdim' diyenlerin..
    2. Amerika'nın ambargo kararına İran'dan..
    3. Hamile, dişçiden ilk ve son 3 ay uzak..
    4. Temiz ve toplu bir ev titiz kadının..
    5. Çekirdeği zehir atıcı!
    6. Merkel yardım istedi! O ülkede felaket..
    7. Muğla'da mobese kameralarına çarptı
    8. Eksik kişilikli anne-babalar
    9. Muğla'da freni çekilmeyen minibüs evin..
    10. Aspirin leblebi değil ki..
    11. Baharatları saklamanın püf noktaları
    12. Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı!
    13. Yazı kışı yok!
    14. Aydın'da mahallelinin 'defineci'..
    15. Sivas'ta inşaatta iskele çöktü: 4 kişi..
    16. O taksici yakalandı!
    17. Barcelona sahasında yıkıldı! 4-3
    18. Sarı yeşil akıntıya dikkat
    19. Fenerbahçe'den Galatasaray'a..
    20. Şanlıurfa'da bir terörist enselendi
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim