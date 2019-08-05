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"Tayyip'in boynuna kılıcı vurur inşallah" demişti... Destek isteyen Nurşani'ye yardım eli Hükümet'ten!

Twitter üzerinden takipçilerine seslenen Ali Nurşani, oğlu Engin Nurşani’nin gırtlak kanserine yakalandığını herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade ederek yardım talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu'na övdü dizilen sözde bir türküde "Soyadı da Ali'nin kılıcı gibi, Tayyip'in boynuna vurur inşallah" sözleriyle ağır ifadelerde bulunan Nurşani'nin bu çağrısına hükümet kayıtsız kalmadı ve yardım eli uzattı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:41

 yeniakit.com.tr 

Twitter üzerinden takipçilerine seslenen Ali Nurşani, oğlu Engin Nurşani’nin gırtlak kanserine yakalandığını herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade ederek yardım talebinde bulundu.

Ozan Ali Nurşani’nin oğlu Engin Nurşani gırtlak kanseri hastalığına yakalandı. "Neyim varsa verdim ama artık yetmiyor" diyen Ali Nurşani sosyal medyadan yardım istedi.

Sosyal medya üzerenden sevenlerine seslenen Nurşani “Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum.” dedi.

Sağlık Bakanı'ndan destek cevabı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nurşani ailesine destek vereceklerini, “Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim” sözleriyle ifade etti.

Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler

Ali Nurşani ve Engin Nurşani, daha önce çektikleri bir sözde 'türkü' videosunda CHP'nin başına seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na övgü dizerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadelerde bulunmuştu. Ali Nurşani ve Engin Nurşani, Kılıçdaroğlu'nu 'Kara Oğlan' diye överken, "Soyadı da Ali'nin kılıcı gibi, Tayyip'in boynuna vurur inşallah" sözlerini sarf etmişlerdi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:41
  1. Ali Nurşani
  2. Engin Nurşani

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