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Gündem Tayyip Erdoğan'la ilgili skandal talimat veren o savcıyla ilgili şoke eden ayrıntı! Görüyor musunuz siz şu işi?
Gündem

Tayyip Erdoğan'la ilgili skandal talimat veren o savcıyla ilgili şoke eden ayrıntı! Görüyor musunuz siz şu işi?

Katibine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TC kimlik numarasını vererek bir soruşturma dosyasına taraf olarak eklemesini istediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Cumhuriyet Savcısı F.N.’nin, daha önceden FETÖ’den soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 14:55:00 -
Tayyip Erdoğan'la ilgili skandal talimat veren o savcıyla ilgili şoke eden ayrıntı! Görüyor musunuz siz şu işi?

 

Katibine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TC kimlik numarasını vererek bir soruşturma dosyasına taraf olarak eklemesini istediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Cumhuriyet Savcısı F.N.’nin, daha önceden FETÖ’den soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında yaşanan skandal olaya ilişkin ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TC kimlik numarasını zabıt katibi E.K.’ya vererek UYAP sistemi üzerinden bir soruşturma dosyasına taraf olarak eklemesini isteyen Cumhuriyet Savcısı F.N. hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK) tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Avukatlıktan savcılığa geçmiş

Savcı F.N.’nin mesleğe Şanlıurfa’da avukat olarak başladığı, daha sonra savcılığa geçtiği öğrenildi. Antalya ve Cizre Adliyesi’nde savcılık yapan F.N.’nin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan 2022 kararnamesiyle Anadolu Adliyesi’nde göreve başladığı bilgisine ulaşıldı.

FETÖ'den soruşturma geçirdi, bir sonuç çıkmadı

bir şey Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nda görevine devam eden Cumhuriyet Savcısı F.N. hakkında daha önceden FETÖ’den soruşturma yürütüldüğü ancak bir sonuç çıkmadığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesinde yayımlanan haber yankı uyandırdırdı. Söz konusu haberde savcının Erdoğan'ın TC kimlik numarasını yanında çalışan kâtibe vererek UYAP sisteminden bir soruşturma dosyasına taraf olarak ekleme butonuna basmasını istediği iddia edildi Şu ifadelere yer verilmişti:

"Savcının verdiği kimlik numarasını UYAP üzerinden o sırada çalıştıkları soruşturma dosyasına taraf olarak ekleme butonuna giren zabit kâtibi, gördükleri karşısında şok yaşadı.

TC kimlik numarasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu kimlik bilgileri ekranında gören kâtip E.K., "şüpheli" yada "mağdur" olarak işleme devam etmeden hemen ekranı kapattı.

"Başıma bir şey gelir mi?"

Gördüğü bilgiler karşısında şaşkınlık yaşayan kâtip E.K.'ya Cumhuriyet Savcısı gülmekle yetindi. Paniğe kapılan ve "Başıma bir şey gelir mi?" diye soran kâtibe, Cumhuriyet Savcısı Fatih N., "Hiçbir şey olmaz. Olsaydı ülkede adam kalmazdı. Sana bir şey sorarlarsa savcım istedi dersin" cevabını verdi."

 

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