Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'den büyük edepsizlik! Sen git Ahmet Davutoğlu ile kafa bul

Patronu Ahmet Davutoğlu'na tek bir eleştiri bile getiremeyen Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanını açıkça tahkir etmekte ise bir beis görmedi. Yazılarında yapıcı eleştiriyi değil, kahvehane ağzını tercih eden Beki, bu defa da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ahlaksızca saldırdı. Beki, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bakan Nebati, AK Parti Meclis grubunda bir ekonomi sunumu yapmış. Milletvekillerinin sorularını cevaplamış.

Kapalı toplantıdan üç şey sızdı.

Biri, depoculara stokçu denmemesini istemiş. Patates, soğan çetelerinin ve bilumum gıda darbecileriyle terörist marketlerin kulakları çınlasın.

İkincisi; enflasyon düşerken pahalılık sürse, market fiyatları artmaya devam etse de rakamlar iyi geliyormuş. Gözleri, bundan sonra daha ışıl ışıl ışıldayacakmış.

Sonuncusu ise şu sözleri: "Kesinlikle TÜİK’ e baskı yapmıyoruz, eleştiriler haksız. Dünyanın en şeffaf verileri bizim ülkemizde."

Bravo! Oynayacaksanız dünya şampiyonluğuna oynayacaksınız böyle, aşağısı kurtarmaz.

Gözleriniz ışıldayacaksa yıldız yağmuru gibi ışıldayacak yani, bir iki yıldız kaymasından ne olur!

Mütevazı bile konuşmuş Bakan Bey, şeffaflıkta kâinat birincisi olduğumuzu da söyleyebilirdi."