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Medya Tayyip Erdoğan'a alçakça iftira! Tam anlamıyla mide bulandırıcı
Medya

Tayyip Erdoğan'a alçakça iftira! Tam anlamıyla mide bulandırıcı

Soros'un fonladığı t24'te köşe dolduran müzmin Erdoğan düşmanı Mehmet Yakup Yılmaz, yine karakterinin gereğini yerine getirdi. Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasından memnun olduğu gibi alçakça bir imada bulunan Yılmaz, "Erdoğan, bu eylemi kendisi için mükemmel bir fırsat olarak görüyor" herzelerini yumurtladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 09:56:00 -
Tayyip Erdoğan'a alçakça iftira! Tam anlamıyla mide bulandırıcı

Soros'un fonladığı t24'te köşe dolduran müzmin Erdoğan düşmanı Mehmet Yakup Yılmaz, yine karakterinin gereğini yerine getirdi. Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasından memnun olduğu gibi alçakça bir imada bulunan Yılmaz, "Erdoğan, bu eylemi kendisi için mükemmel bir fırsat olarak görüyor" herzelerini yumurtladı. Yılmaz, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"İsveç’in başkentinde ırkçı faşist bir politikacı, Kur’an – ı Kerim yaktığı için Cumhurbaşkanı’nı çok kızdırdı.

Erdoğan bu kızgınlıkla İsveç ve Finlandiya ile yürütülen “üçlü mekanizma toplantılarını” süresiz olarak erteledi.

Erdoğan, bu eylemi kendisi için mükemmel bir fırsat olarak görüyor.

“Kur’an – ı Kerim’e saygısızlık yapanlara direnen mücahit” imajının, kaybettiği oyları ona geri getirip, getirmeyeceğini en geç mayıs ayının sonunda görmüş olacağız.

Bu aşamada söyleyebileceğimiz şey şu ki Erdoğan, bu konuda çok hassas!

Acaba öyle mi? Gerçekten hassas mı, yoksa bugün siyaseten işine böylesi geldiği için mi öyle davranıyor? (...)"

 

 

 

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