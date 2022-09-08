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Gündem 'Tayyip Erdoğan' sloganlarından rahatsız oldu! Akşener'in koruma aracı 3 kişiyi ezdi
Gündem

'Tayyip Erdoğan' sloganlarından rahatsız oldu! Akşener'in koruma aracı 3 kişiyi ezdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Okmeydanı Dörtyol'da düzenlediği esnaf ziyareti esnasında vatandaşlar 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı attı. Bu sırada Akşener'in koruması aracı kalabalığın üzerine sürünce 3 kişiye çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 10:01:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beyoğlu Okmeydanı Dörtyol'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından Akşener konvoyuyla yola çıktı. Akşener, koruma araçlarıyla birlikte alandan ayrılırken, bu sırada orada bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. İddiaya göre, Akşener’in koruma aracı yaşlı bir adama, bir kadına ve küçük bir kız çocuğuna çarptı. Ayağı ezilen kız çocuğu ağlamaya başladı. Aracın çarptığı yaşlı adamın kızı da Akşener'in konvoyuna vurarak tepki gösterdi.

Bir vatandaş ise, "Millet Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü. Paçayı zor kurtardık. Altında kalacaktık. Bunlar gelecekler memleketi yönetecekler. Ellerine fırsat geçse memleketi dümdüz edecekler bunlar" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Siyah araba çarptı kaçtı. Durmadı. Polis arkasından gitti" diye konuştu.

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Yorumlar

sedat Gümüş

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