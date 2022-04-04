Tayyip Erdoğan, Şahan Gökbakar'a bakın ne demiş

Şahan Gökbakar'ın, işiyle gündeme gelemeyince hayat pahalılığına sardığını belirten Cem Küçük, "Şahan gerçekten kötü niyetli biri. Gezi olaylarında da böyleydi. Başarılı olamayınca 2014’te Beyaz TV’de programa katılıp Erdoğan’ı öve öve bitirememişti. 'Sayın Erdoğan bana 'Tombişim' dedi, 'rejim yap' dedi. Kendisi çok duyarlı biri' diye yalakalık yapıyordu. Bunlar böyledir" ifadelerini kullandı. Küçük, Türkiye gazetesindeki bomba yazısında şunları kaydetti:

"Şahan Gökbakar, "Recep İvedik" dışında her işi çuvallamış biri. Sanatçı zaten değil! İşi tutmamış. Ne yapacaksın? Çat, Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı.

Geçen sene kendi evi yanacak diye ortalığı ayağa kaldırdı. İtfaiyecilerimize ağzına geleni saydı. Derdi yanan evler değil kendi eviydi.

İşiyle gündeme gelemeyince şimdi de hayat pahalılığına sardı. Muhalifleri kendi safına çekecek ya. Mevsimi gelmeyen eriğin üzerinden ajitasyon yapıyor.

Şahan gerçekten kötü niyetli biri. Ha bilmeyenlere söyleyeyim, Gezi olaylarında da böyleydi. Başarılı olamayınca 2014’te Beyaz TV’de programa katılıp Erdoğan’ı öve öve bitirememişti.

“Sayın Erdoğan bana 'Tombişim' dedi, rejim yap dedi. Kendisi çok duyarlı biri” diye yalakalık yapıyordu. Bunlar böyledir. Sanatlarıyla değil tweetleriyle gündeme gelirler. Kimi Kazdağları edebiyatı yapar ama orada evi çıkınca hiç konuşmaz.

Bunlar sanatçı filan değil. Bu memleketin başka yerlerinde de olaylar oluyor ama oralara gitmezler. Çünkü dertleri kendi çıkarları."