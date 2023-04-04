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Medya Tayyip Erdoğan, Emin Çölaşan'ı yerinden hoplattı! Rezalet ki ne rezalet
Medya

Tayyip Erdoğan, Emin Çölaşan'ı yerinden hoplattı! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2023-04-04 15:58:00 -
Tayyip Erdoğan, Emin Çölaşan'ı yerinden hoplattı! Rezalet ki ne rezalet

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 14 Mayıs seçimlerine 40 gün kala ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a saldırdı.

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 14 Mayıs seçimlerine 40 gün kala ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a saldırdı. Her zaman olduğu gibi, yine hadsiz ifadeler kullanan Çölaşan, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"Sevgili okurlarım, gün geçmiyor ki Recep Tayyip birilerine posta koymasın, ortalığı germesin ve birilerini sindirmeye kalkışmasın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendisinin taktiği bu!

Ortamın (ne pahasına olursa olsun) yumuşaması işine gelmiyor.

İlle de birilerine sert çıkacak.

Kime sert çıktığı, kime posta koyduğu hiç önemli değil.

Yerli de olabilir yabancı da!

★★★

Bunun en son örneğine iki gün önce tanık olduk, hay olmaz olaydık.

Payına düşeni alma ve azar işitme sırası bu kez Ankara'daki ABD büyükelçisi Jeff Flake'e gelmişti.

Flake birkaç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etmiş ve bir süre görüşmüşler…

Bizimki, gizli olmayan bu açık görüşmeyi doğal olarak haber alınca sinir sistemi yine gerildi, anında veryansın etti. (...)"

 

 

 

5
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Yorumlar

M A karataş

C Başkanımız haklı Körler sağırlar birbirini ağırlıyor, 14 Mayısta Abd nin kıçına tekmeyi vuracağıc, 15 Temmuz gibi

resat

birisine saldırıyorsanız,onun korumalarınında size saldırması normal ,bu paralı koruma olabildigi gibi sizi yetiştirip adam eden ,besleyen birine karşı vefa borcuda olabilir ,vefada pazara kadar değil mezara kadar olmalıdır a bir örnek,,çölde manda olmaz ama manda sütü kaç para bu aralar çölaşannnnnnn,
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