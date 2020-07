Tayyib Besi Çiftliği’nden “Kurban kesim ve seçim” önerileri

Tayyib Group Hayvancılık Sektör Yöneticileri Yasin Çalışkan ve Abdullah Akyürek yaklaşan Kurban bayramı öncesinde Yeniakit'e hayvan seçiminin nasıl olması gerektiği ve vatandaşların bu süreçte nasıl hareket etmesi gerektiği yönünde önemli açıklamalarda bulundular…

Tayyib Besi Çiftliği olarak sizi diğerlerinden ayrıştıran faktörler neler?

Hayvanlarımıza yem olarak şişirici ve yağ yapıcı (semizleştirici) herhangi bir yem vermememiz. Sadece, buğday kırması yedirerek etin en lezzetli ve kaliteli hale gelmesini amaçlıyoruz.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki besi çiftliklerinden yaklaşık 25 yıldır halkımız için en iyi danaları toplamamız.

Çiftliğimizde her bütçeye uygun dana ve hisse satışı bulunması bizi farklılaştıran unsurlar arasında.

Çiftliğimizin kullanım alanı 80 dönüm ve bu da bayram günü her saatte 300 kişi olduğunu düşünürsek kişi başı 266 metrekare düşmesi demek. Kısacası İstanbul'da kişi başı düşen en fazla metrekare alanına sahip çiftliklerden birisiyiz.

Kovid 19 kapsamında alanımızın geniş olması hastalığın yayılmasını önlemek için önemli bir faktördür. Çiftliğimizin bünyesinde var olan kesim hanemiz 500 dana kesme kapasitesinde. Kovid'den dolayı 250'ye düşürdük. Kurbanı olan müşterilerimizle randevu usulüyle kesim yaparak kalabalığı önlemeyi çalışmaktayız.

Kasaplarımıza bayrama bir hafta kala kovid testleri yapılarak vatandaşlarımız için daha sağlıklı bir alan oluşturmaktayız.

Hayvanlarınızla ilgili hangi garanti ve güvenceleri sunmaktasınız?

Hayvanlarımıza tek tek bakılarak kurban vasfı taşıyanları çiftliğimize alırken en ince ayrıntılar dahi düşünülerek ve gözden kaçırılmadan kontrolünü hassas şekilde sağlamaktayız…Müşteriyi aldatmaya yönelik gerek lezzet gerekse yem konusunda asla taviz vermiyoruz.

Kurbana kadar seçilen kurbanın kurban vasfını yitirmesine neden olabilecek herhangi bir sakatlık ( ayak kırılması, boynuz kırılması..vb) yahut ölüm gibi durumlarda müşteriye aynı ayarda başka bir dana ile değiştirebilme imkanları da sunuyoruz.

Veteriner ve kasaplarınızın kontrol ve hijyen şartlarından bahsedebilir misiniz?

Veterinerlerimiz her danayla tek tek ilgilenip gerekli aşı ve bakımlarını yapmaktadır. Bunları yaparken kıyafet ve gerekli malzemeleri tam teşkilat giyinmektedirler.Kasaplarımız bayramdan önce Kovid testlerini yaptırmak zorundadır. Ve kesim günü maske, bone, eldiven ve tulumlarını giyinerek tam teşekküllü hijyen şartlarını kusursuz surette uygulamaktadırlar. Bu hassasiyet bizim için en önemli öncelik ve vazgeçilmezler arasında yer almaktadır.

Kurban Bayramı'nda belli bir hedefiniz var mı ve buna nasıl ulaşmak istiyorsunuz?

Bizim, kurulduğumuz günden bugüne kadarki hedef ve gayemiz müşterilerimizin memnuniyetidir. Bu sene malum virüsten dolayı kesim hane kapasitemizi yarıya indirerek vatandaşlarımızın sağlığını kötü yönde etkileyebilecek kalabalığa imkan vermemeyi planlamaktayız…Bu kurban bayramını sağlıklı bir şekilde atlatmak ve hizmetteki memnuniyetten de taviz vermeden söz konusu süreci atlatabilmek gayelerimiz arasındadır.

Vatandaşlara kurbanlık seçimi için neleri önerirsiniz?

Vatandaşların öncelikle, kurban seçerken kurban vasfını taşıyıp taşımadığını kontrol etmeleri şart. Bu şart bizim en önemli tavsiyelerimiz arasında ilk sırada.

Kurban bayramı yılda bir kere gerçekleşen bir durum. Kurbanı et olarak değil de Allah rızası için bir ibadet olduğu fikrinde mutabık kalmak esas. Ve bu bilinçle hareket edilmesi lazımdır. Kasaplar her gün açık ve et satıyor fakat bayram yılda bir kere oluyor.

Son olarak;sürekli vurguladığımız yem konusu…Vatandaşlarımızın kurban alırken aldıkları yerin yem deposuna bakmalarını ve hayvanı şişirecek yem olup olmadığına dikkat etmelerini de önerebiliriz.