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Sosyal Medya Tayvan'daki adam bile Kemal'e kahkahalarla gülmüş! '10 kişiyle ülke mi yönetilir?'
Sosyal Medya

Tayvan'daki adam bile Kemal'e kahkahalarla gülmüş! '10 kişiyle ülke mi yönetilir?'

Yeniakit Publisher
2023-05-23 23:43:00 - 2023-05-24 00:13:56

Sosyal medyada gündem olan bir röportajda Tayvanlıların bile Kemal Kılıçdaroğlu'na güldükleri ortaya çıktı.

6'lı masa+Mansur Yavaş+Ekrem İmamoğlu+HDP+Kandil+TİP+Ümit Özdağ+Vecdet Öz... ile ülke yönetmeye talip olan Kılıçdaroğlu Tayvan'da bile alay konusu olmuş.

Bir sosyal medya kanalının sokak röportajında konuşan kadın, Tayvan'a mal ihraç ettiğini ve Tayvanlıların Kılıçdaroğlu'nun yönetim hayali ile kahkahalarla alay ettiğini anlattı.

Kadın şu ifadeleri kullandı: Tayvan'a mal satıyorum. Küçücük iş yerinin sahibi bile 10 kişiyle ülke mi yönetilir diye kahkaha atıyor.

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