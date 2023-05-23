Tayvan'daki adam bile Kemal'e kahkahalarla gülmüş! '10 kişiyle ülke mi yönetilir?'

6'lı masa+Mansur Yavaş+Ekrem İmamoğlu+HDP+Kandil+TİP+Ümit Özdağ+Vecdet Öz... ile ülke yönetmeye talip olan Kılıçdaroğlu Tayvan'da bile alay konusu olmuş.

Bir sosyal medya kanalının sokak röportajında konuşan kadın, Tayvan'a mal ihraç ettiğini ve Tayvanlıların Kılıçdaroğlu'nun yönetim hayali ile kahkahalarla alay ettiğini anlattı.

Kadın şu ifadeleri kullandı: Tayvan'a mal satıyorum. Küçücük iş yerinin sahibi bile 10 kişiyle ülke mi yönetilir diye kahkaha atıyor.