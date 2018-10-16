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Tayvan'da yerel seçimlere ek olarak referandum yapılacak

Tayvan'da, gelecek ay yerel seçimlere ek olarak 9 ayrı sorunun oylanacağı bir referandum yapılacağı bildirildi.

16 Ekim 2018 Salı 17:57
Tayvan'da yerel seçimlere ek olarak referandum yapılacak

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, Tayvan Merkez Seçim Komisyonu  24 Kasım'da yapılacak yerel idare seçimlerinde seçmenlere sunulmak üzere iki referandum sorusuna daha onay verdi.

Böylece referandumda seçmenlere yöneltilecek soruların sayısı 9 oldu. Referandum sorularından ilki Tayvan'ın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na"Çin Taipeisi" adı yerine "Tayvan" adı altında girip girmemesiyle ilgili olacak.

Hükümetin enerji politikasına, hava kirliliği kontrolüne, Japonya'nın Fukuşima Daiiçi Nükleer Santrali'ndeki patlamadan etkilenen yerlerden tarım ürünü ithalatının yasaklanmasına dair sorular da halka yöneltilecek. Öte yandan, eş cinsel evliliklerle ilgili 3 aleyhte ve 2 lehte girişime dair sorular referandumda oylanacak.

Yerel seçimlerde büyük kent, kent, ilçe belediye başkanları, meclisleri ve başsavcıları ile köy ve mezra yöneticileri seçilecek.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 17:57
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