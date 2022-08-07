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Dünya Tayvan’da üst düzey bir yetkili otel odasında ölü bulundu
Dünya

Tayvan’da üst düzey bir yetkili otel odasında ölü bulundu

Tayvan’da Savunma Bakanlığına bağlı füze geliştiricisi şirketin yetkilisinin otel odasında ölü bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 22:02:00 -
Tayvan’da üst düzey bir yetkili otel odasında ölü bulundu

Chung-Shan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Ou Yang Li-hsing, iş gezisi için gittiği Ada’nın güneyindeki Pingtung vilayetinde hayatını kaybetti. Yetkilinin ölümünün, Çin’in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlattığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti. Chung-Shan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsünün, artan Çin tehdidi karşısında Tayvan ordusunun savaş kabiliyetinin artırılması için üretim kapasitesini bu yıl 2 katına çıkararak yılda 500’e yakın füze üretmeyi hedeflediği belirtildi. 57 yaşındaki Ou Yang’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği, otel odasında herhangi zorlama izine rastlanmadığı belirtildi.

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