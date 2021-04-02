  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tayvan'da tren raydan çıktı: 36 ölü, 40'tan fazla yaralı
Dünya

Tayvan'da tren raydan çıktı: 36 ölü, 40'tan fazla yaralı

Tayvan'ın Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:16:00 -
Tayvan'da tren raydan çıktı: 36 ölü, 40'tan fazla yaralı

Tayvan'da meydana gelen tren kazası faciaya neden oldu. Toplam 350 yolcu ile Taitung bölgesine seyir halindeki 8 vagonlu bir trenin Hualien'in kuzeyindeki tünel girişinde raydan çıktığı bildirildi. Yerel saatle 09.28'de meydana gelen kazanın ardından trenin bazı vagonları tünelin girişine çarparken, tünel dışında kalan vagonların ise devrildiği aktarıldı. Yerel kaynaklar 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Trenin ilk 4 vagonundan 80-100 kişinin tahliye edildiği, 5. ile 8. vagonlar arasında büyük hasar oluştuğu için kurtarma çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İlk değil

2018'de meydana gelen ve Tayvan'daki en büyük demiryolu facialarından biri olarak kayıtlara geçen kazada 18 kişi ölmüş, 175 kişi de yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar için çarpıcı tahmin! ‘Mutlaka’ dedi ve ekledi: Fırsat var
Ekonomi

Altın ve dolar için çarpıcı tahmin! ‘Mutlaka’ dedi ve ekledi: Fırsat var

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Çin zulmünün şahidi Meryem Sultan, yaşadıkları dehşeti gözyaşları içinde anlattı
Gündem

Çin zulmünün şahidi Meryem Sultan, yaşadıkları dehşeti gözyaşları içinde anlattı

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Müslümanlarına uyguladığı soykırımın yakın şahidi Meryem Sultan, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Kad..
Aydın Doğan'dan sonra Demirören de Hürriyet'teki erimeyi durduramadı: 2020'yi 80 milyon zararla kapattılar!
Medya

Aydın Doğan'dan sonra Demirören de Hürriyet'teki erimeyi durduramadı: 2020'yi 80 milyon zararla kapattılar!

Doğan Medya Grubu'ndan Demirören Holding'e devredilen Hürriyet Gazetesi, 2020 yılında da kan kaybetmeye devam etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay