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Dünya Tayvan ve Çin arasında barış rüzgarları
Dünya

Tayvan ve Çin arasında barış rüzgarları

Yeniakit Publisher
2023-03-29 20:06:00 -
Tayvan ve Çin arasında barış rüzgarları

Tayvan ve Çin arasındaki gerilim zaman zaman tırmansa da iki ülke arasında barış mesajları da veriliyor. Eski Tayvan lideri Ma, Nancing katliamı kurbanlarını anarken yaptığı konuşmada yabancı güçlere karşı birlik mesajı verdi.

Tayvan'ın önceki lideri Ma Ying-jeou, Çin'de 2. Dünya Savaşı öncesindeki Japon işgali sırasında, dönemin Çin Cumhuriyeti hükümetinin merkezi Nancing kentindeki katliamda hayatını kaybedenleri andı.

Xinhua'nın haberine göre Ma, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi olan kentteki Nancing Katliamı Kurbanları Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıta çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan Ma, "Tayvan Boğazı'nın hangi yakasında olursak olalım, Çinliler olarak bağımsızlığımızı ve kendimize yeterliliğimizi korumalı, yabancı güçlerin baskı ve aşağılamasına cesaretle karşı koymalıyız." dedi.

Ma, Çin ile Tyavan arasında çatışma ve savaştan kaçınılması gerektiğini de vurguladı.

Beraberinde 30 üniversite öğrencisiyle 27 Mart'ta Şanghay'a gelen eski lider Ma'nın ziyareti, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında ayrılığın başladığı 1949'dan bu yana Çin'e bu düzeyde yapılan ilk ziyaret olmuştu.
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Ma, dün de Nancing şehrinde Çin Cumhuriyeti'nin kurucusu Sun Yat-sen'in anıt mezarını ziyaret etmişti.

Nancing katliamı

Nancing'in 1937'de Japon İmparatorluk Kara Kuvvetleri tarafından işgali sırasında 6 hafta süresince kentte sivillere yönelik katliamlar ve tecavüz olayları yaşanmıştı.

Tarihe "Nancing katliamı" olarak geçen olaylarda uluslararası kaynaklara göre 200 bin, Çin kaynaklarına göre ise 300 binden fazla kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

 

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