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Spor

Tayvan Premier Lig’de 3. hafta maçları tamamlandı

Tayvan Premier Lig’in 3.

2020-04-26 14:44:10 -
Tayvan Premier Lig’de 3. hafta maçları tamamlandı

Tayvan Premier Lig’in 3. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. 3. haftaya 6 puanla lider giren Taipower, deplasmanda Ming Chuan University’yi 2-0 mağlup ederek puanını 9’a yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.



Tayvan Premier Lig’de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Taichung Futuro: 2 - Taipei Tatung: 2


Ming Chuan University: 0 - Taipower: 2


Hang Yuen FC: 2 - National Taiwan University: 0


Tainan City: 3 - Taicheng Lions: 2

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