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Ekonomi Tayvan plastik ve kauçuk makineleri online tanıtıldı
Ekonomi

Tayvan plastik ve kauçuk makineleri online tanıtıldı

Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Walter Yeh: - "Tayvan, plastik ve kauçuk makineleri ihracatında dünyanın en iyi 6 ülkesinden biri" - MOEA Dış Ticaret Kurulu Genel Müdür Yardımcısı Guann-Jyh Lee: - "Tayvan, geçen yıl aylık ortalama 1,1 milyar dolar plastik makineleri ihracatı yaptı"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 11:35:40 -
Tayvan plastik ve kauçuk makineleri online tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA) Başkanı Walter Yeh, Tayvan'ın, plastik ve kauçuk makineleri ihracatında dünyanın en iyi 6 ülkesinden biri olduğunu bildirdi.

TAITRA üyelerinden olan Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd., ChumPower Machinery Corp., Fong Kee International Machinery Co., Ltd., Diing Kuen Plastic Machinery, Co., Ltd., geliştirdikleri plastik ve kauçuk makinelerini online tanıttı.

Tanıtımda konuşan TAITRA Başkanı Walter Yeh, şu anda plastik ve kauçuk makinelerinde yeşil tasarım olduğunu söyledi.

Tayvan'ın, plastik ve kauçuk makineleri ihracatında dünyanın en iyi 6 ülkesinden biri olduğunu belirten Yeh, Tayvan'ın yüksek kalitede ürün ürettiğini aktardı.


- "Sektörümüz, yakın gelecekte küresel üretime büyük değer katacak"


Ministry of Economic Affairs (MOEA) Dış Ticaret Kurulu Genel Müdür Yardımcısı Guann-Jyh Lee ise uluslararası alıcıların ürünleri ve ilgili hizmetleri yenilemelerine yardımcı olmak için pandemi sürecinde çeşitli çevrim içi etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Endüstrinin son 50 yıldır geliştiğini ifade eden Lee, Tayvan'ın geçen yıl aylık ortalama plastik makineleri ihracatının 1,1 milyar dolara ulaştığını, bu rakamın, Tayvan'ı plastik ve kauçuk makineleri ihracatında dünyanın en iyi 6 ülkesi arasına koyduğunu söyledi.

Lee, "Sektörümüzün yakın gelecekte küresel üretime büyük değer katacağına inanıyoruz." dedi.


- Küresel plastik ürün üretimi artmaya devam ediyor


Verilen bilgiye göre, otomobiller ve tüketici elektroniği, tıbbi tedavi, paketleme ve inşaatta artan talep nedeniyle küresel plastik ürün üretimi artmaya devam ediyor. Bu da plastik ve kauçuk makinelerine olan talebi artırıyor.

Tayvan, plastik ve kauçuk makinelerinde uluslararası üne sahip. Tayvan'da yaklaşık 400 plastik ve kauçuk makine üreticisi bulunuyor.

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