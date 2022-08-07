Tayvan krizini tahrik eden ABD’dir

Bakan Vang, Pelosi’nin Ada’yı ziyaret etmesine izin veren Washington’ın krizi çıkaran taraf olduğunu savundu. Pekin’in egemenliği ihlal edildiği ve iç işlerine müdahale edildiği için ziyarete tepki vermesinin gerekli olduğunu ifade eden Vang, “ABD’nin her zamanki taktiği, önce sorunları çıkarmak ardından onları hedeflerine ulaşmak için kullanmaktır. Fakat bu yaklaşım, söz konusu Çin olduğunda işe yaramayacaktır” dedi. Çin’in askeri tatbikatları açık ve şeffaf şekilde yürüttüğünü, kanunlara, uluslararası hukuka ve pratiklere uygun hareket ettiğini belirten Vang, “ABD’yi aceleci davranarak daha büyük bir kriz çıkarmaktan kaçınmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı. Vang, tatbikatların, “Tayvan’ın bağımsızlığını savunan güçleri uyarmayı ve cezalandırmayı amaçladığını” belirtti. ABD’yi Çin ile diplomatik ilişkileri kurarken Tayvan’a verdiği “Altı Güvence”yi tek Çin politikasına dahil ederek statükoyu değiştirmeye çalıştığını ileri süren Vang, “Eğer iç işlerine karışmama ilkesi terk edilir veya görmezden gelinirse, ABD diğer ülkelere umarsızca davranmayı ve tehdit etmeyi sürdürecektir” değerlendirmesinde bulundu.

ABD, krizi sebepsiz tahrik eden ve çıkaran taraftır

Öte yandan; Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, “Tayvan Boğazı’ndaki gerilime yol açan olaylar ve sebep açıktır. ABD, krizi sebepsiz tahrik eden ve çıkaran taraftır” dedi. ABD’nin Çin’in adayı çevreleyen tatbikatlara ilişkin eleştirilerine yanıt veren Hua, “Mevcut durum, tamamen Meclis Başkanı Pelosi ve diğer ABD’li politikacıların davranışından kaynaklanmıştır. Bu tür söylemler, ‘Kral’ın Yeni Giysileri’ hikayesini akla getiriyor. ABD’nin kibirli, bencil, iki yüzlü ve buyurgan tavırlarına son vermesinin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Hua, meselenin Çin’in egemenliği ve toprak bütünlüğüyle ilgili olduğunu vurgulayarak, “Eğer bir eyalet ABD’den ayrılsa, bağımsız bir ülke olduğunu ilan etse ve yabancı bir ülke ona silah satıp siyasi destek verse, Amerikan hükümeti ve halkı buna izin verir miydi?” diye sordu. Tayvan sorunun Çin’in iç işi olduğunu ve yabancı müdahalesini kabul etmeyeceklerini dile getiren Hua, “Dünya, ABD’nin kendini ‘dünya polisi’ veya ‘uluslararası yargıç’ yerine koymasına ve diğer ülkelere, dilediğinde zapturapt altına alıp boğabileceği bir George Floyd muamelesi yapmasına izin vermemeli” diye konuştu.