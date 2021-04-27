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Dünya Tayland'dan Sputnik V hamlesi
Dünya

Tayland'dan Sputnik V hamlesi

Rusya tarafından üretilen Sputnik V aşısı hakkında açıklama yapan Tayland'ın Moskova Büyükelçisi Sasiwat Wongsinsawat, ülkesinin 1 milyon doz aşı almak istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 04:19:00 -
Tayland'dan Sputnik V hamlesi

Tayland'ın Moskova Büyükelçisi Sasiwat Wongsinsawat, ülkesinin 1 milyon doz Sputnik V aşısı alma yönündeki talebini dile getirdi.

Wongsinsawat, Rusya'nın Kemerovo Bölgesi'nin valisi Sergey Tsivilev ile yaptığı görüşmede, "Tayland, 1 milyon doz Sputnik V aşısı almak istiyor. İlk partinin en yakın zamanda Tayland’a teslim edilmesini umuyoruz. Aşı teslimi, ülkeler arasında ilgili anlaşma imzalandıktan sonra bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, "Büyükelçiliğimiz çalışanlarının yüzde 99'u Sputnik V ile aşılandı. Bana gelince, hiçbir yan etkim olmadı, bunu Bangkok’a bildirdim" dedi.

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