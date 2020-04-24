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Tayland’dan getirilen 82 Türk vatandaşı İzmir’de karantinaya alındı

Tayland’dan uçakla Türkiye’ye getirilen 82 Türk vatandaşı, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında İzmir’deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

2020-04-24 03:28:55 -
Tayland’dan getirilen 82 Türk vatandaşı İzmir’de karantinaya alındı

Tayland’dan uçakla Türkiye’ye getirilen 82 Türk vatandaşı, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında İzmir’deki öğrenci yurduna yerleştirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında Türk vatandaşları ülkeye dönüyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gece gelen uçaktaki 82 Türk, dezenfekte edilen otobüslerle Bornova ilçesindeki Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu’na nakledildi.


Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilenlerin 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

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