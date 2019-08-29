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Tayland'daki turist cinayeti davasında temyiz talebi reddedildi

Yüksek Mahkeme, iki İngiliz turisti öldürme suçundan idama mahkum edilen Myanmarlı işçilerin cezasını onayladı

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:42
Tayland'daki turist cinayeti davasında temyiz talebi reddedildi

BANGKOK (AA) - Tayland'da Yüksek Mahkeme, 2014'te Koh Tao Adası'nda iki İngiliz turisti öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen iki Myanmarlı göçmen işçinin itirazını reddetti.

Mahkeme, Myanmarlı göçmen işçilerin avukatlarının, kanıtların tahrif edildiği ve müvekkillerinin baskı altında verdiği ifadeleri daha sonra geri çektiğine dair itirazlarını kabul etmedi.

İki yargıcın 3 saatte okuduğu 69 sayfalık kararda, adli kanıtların saygıdeğer kurumlar tarafından incelendiği ve sanıklarda işkence izine rastlanmadığı kaydedildi.

Kurbanlardan alınan DNA örneklerinin sanıklarda rastlananlarla eşleştiği belirtilen kararda, sanıklar henüz "tanık" olarak dinlenirken verdikleri ifadelerin ve olay mahallindeki kanıtların da cinayeti doğruladığı belirtildi.

Sanıkların ikisi de tecavüz ve öldürmenin yanı sıra Tayland'a yasa dışı şekilde girerek, burada yaşamaktan da suçlu bulundu.

İşçilerinin avukatları, idam cezasının ömür boyu hapis cezasına çevrilmesi için Tayland krallık affına başvuracaklarını bildirdi.

Tayland'da ölüm cezası nadiren uygulanıyor ancak geçen yıl haziran ayında ülkede 9 yıl aradan sonra bir kişi idam edilmişti.

İngiliz turistler David Miller (24) ve Hannah Witheridge (23), 15 Eylül 2014'te Tayland'ın Koh Tao Adası'nda ölü bulunmuştu. Olayla ilgili olarak, her ikisi de 21 yaşında olan Myanmarlı göçmen işçiler Win Zaw Htun ve Zaw Lin suçlanmıştı.

Tayland polisi tarafından 2 Ekim'de tutuklanan göçmen işçiler, önce cinayeti işlediklerini itiraf etmiş ancak daha sonra polisin kendilerine işkence uygulaması nedeniyle bu yönde ifade verdiklerini söylemişti.

Myanmarlı göçmen işçiler, cinayetin yanı sıra tecavüz, Tayland'a yasa dışı yollardan girme ve ülkede izinsiz kalma suçlarından yargılanmıştı.

Göçmen işçiler, Tayland adli tıp doktorlarınca tahrif edildiği öne sürülen DNA analizindeki delillere dayanarak 2015'te idam cezasına çarptırılmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:42
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