Tayland'da "yalan haberlerle mücadele merkezi" kurulacak

BANGKOK (AA) - Tayland'da sosyal medya sitelerinde yer alan yalan ve manipülasyon amaçlı haberlerle mücadele için merkez kurulacağı bildirildi.

Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Phutthipong Punnakan, merkezin sosyal medya siteleri aracılığıyla yayılan yalan haberlerle mücadele etmek amacıyla kurulacağını söyledi.

Merkezin ekim ayında açılmasının planlandığını aktaran Punnakan, ekonomik veriler ve doğal afetler gibi manipülasyona ve olguların çarpıtılmasına açık konular için merkezde özel birimler oluşturulacağını belirtti.

Punnakan, proje kapsamında internet kullanıcılarının yalan olduğundan şüphelendiği haberleri bildirebileceği bir dijital bilgi doğrulama sitesi kurulacağını da ifade etti.



Ayrıca merkezde medya okuryazarlığının ülkede eğitim müfredatına dahil edilmesi için çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.