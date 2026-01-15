  • İSTANBUL
Tayland'da tren faciası: Üzerine vinç düştü, 32 ölü!
Dünya

Tayland’da tren faciası: Üzerine vinç düştü, 32 ölü!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tayland'da tren faciası: Üzerine vinç düştü, 32 ölü!

Tayland’da yüksek hızlı tren inşaatında kullanılan dev vincin, seyir halindeki yolcu treninin üzerine devrilmesi sonucu katliam gibi bir kaza yaşandı. Raydan çıkarak alev alan trende 32 kişi can verdi, onlarca yaralı var.

Tayland’ın başkenti Bangkok’tan kuzeydoğu yönüne ilerleyen yolcu treni, Nakhon Ratchasima eyaletinde korkunç bir kazanın kurbanı oldu.

Yüksek hızlı tren projesi kapsamında kurulan devasa inşaat vincinin rayların üzerine çökmesi, 195 yolcu taşıyan trenin vagonlarından birini adeta biçti.

Darbenin etkisiyle raydan çıkarak devrilen vagonlarda yangın çıkarken, ortalık savaş alanına döndü.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 32 CAN KAYBI

Yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7’si ağır olmak üzere 64 kişinin yaralandığını açıkladı.

İtfaiye ekipleri vagonlarda çıkan yangını güçlükle kontrol altına alırken, arama kurtarma çalışmaları enkaz altında devam ediyor.

Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, ölü sayısının artmasından ciddi endişe duyuluyor.

BAŞBAKANDAN "KARA LİSTE" ÇIKIŞI

Kazanın ardından açıklama yapan Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, inşaatı yürüten şirkete yönelik sert tepki gösterdi. Bu tür kazaların aynı şirketlerin ihmalleri nedeniyle tekrarlandığını belirten Başbakan, "Kazalara sürekli neden olan şirketleri kara listeye almak için yasayı değiştirmenin zamanı geldi" diyerek inşaat firmasına yönelik yaptırım sinyali verdi. Olay yerinde kurulan acil durum merkezi üzerinden yolcuların tahliyesi sürdürülüyor.

 

