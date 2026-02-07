Tayland’da tarihi seçim! Hem parlamento hem anayasa için sandık kuruluyor

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’da halk hem yeni parlamentoyu belirlemek hem de anayasanın yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar vermek için yarın sandık başına gidiyor. Yaklaşık 53 milyon seçmenin oy kullanması beklenen seçimlerde hem yeni parlamento belirlenecek hem de darbe sonrası uygulamaya konulan askeri anayasanın değiştirilip değiştirilemeyeceği referandumla oylanacak. Son üç yılda üç başbakanın görevden ayrıldığı, siyasi istikrarsızlık ve komşu ülke Kamboçya ile uzun süredir devam eden sınır geriliminin gölgesinde yapılacak seçimlerin ülkedeki darbe, protesto ve yargı müdahaleleriyle şekillenen siyasi döngüyü kırıp kıramayacağını belirlemesi bekleniyor.

Üç büyük parti yarışacak

Seçimde mevcut geçici Başbakan Anutin Charnvirakul’un liderliğini yaptığı muhafazakar Bhumjaithai Partisi, genç seçmenlerin desteklediği reformist Halk Partisi ve bir dönem ülke siyasetinin en güçlü hareketi olan Pheu Thai Partisi yarışıyor. Yapılan kamuoyu anketlerinde herhangi bir partinin tek başına iktidar çoğunluğuna ulaşmasının zor olduğu görülürken, seçim sonrası koalisyon pazarlıklarının yaşanacağı öngörülüyor.

Eski Başbakan Thaksin Shinawatra’nın siyasi hareketi olarak bilinen Pheu Thai Partisi, son dönemdeki yargı kararları ve siyasi krizlerin ardından anketlerde üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Partinin iki başbakanının görevden alınması ve Kamboçya ile yaşanan sınır krizi sürecinde yaşanan gelişmelerin oy oranını düşürdüğü belirtiliyor.

Anayasa referandumu yapılacak

Sandığa giden seçmenlere ikisi parlamento seçimleri, biri de anayasanın yeniden düzenlenmesine yönelik referanduma ilişkin olmak üzere üç oy pusulası verilecek. Referandum kapsamında seçmenlere, 2014 askeri darbesinin ardından hazırlanan ve halen yürürlükte olan anayasanın değiştirilip değiştirilmeyeceği sorulacak. Oylama sonucunda olumlu karar çıkması halinde yeni anayasa süreci başlatılacak.

Uzmanlar, anayasa değişikliğinin ülkedeki siyasi istikrarsızlığın sona ermesi açısından kritik önemde olduğunu belirtiyor.