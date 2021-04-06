Tayland'da petrol tankeri nehir kıyısına çarptı

Tayland’daki Chao Phraya Nehri üzerinde bulunan Samut Prakan eyaletinde 3 Nisan’da Tayland bayraklı Chalakarn isimli petrol tankeri, güçlü nehir ağzı akıntıları nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan gemi, nehir kıyısına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölge halkı geminin kıyıya yaklaştığını görünce panikle kaçmaya başladı. Bazı bölge sakinleri ise olası bir facianın önüne geçmek için elektriği kesmeye koştu. Geminin kıyıya çarptığı anı vatandaşlar cep telefonları ile anbean kaydetti.

Kazanın ardından bölgede yapılan incelemelere göre evlerde maddi hasar meydana gelmediği ifade edildi. Yerel basında yer alan haberlerde, gemi kaptanının nehre demir atmasının faciayı önlediği belirtildi.

Tayland Denizcilik Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Geminin kazanın ardından mevcut rotasına döndüğü ve yoluna devam ettiği bildirildi.