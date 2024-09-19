Tayland’da korkunç görüntü! 4 metrelik piton kadına saldırdı

Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki kadın, salı günü akşam saatlerinde bir pitonun saldırısına uğradı. Balkona çıktığı sırada pitonun bacağından ısırdığını fark eden Arom isimli kadın, yakalamaya çalıştığı yılanın kollarından kendisine sarılmasıyla hareket edemez hale geldi. Kendisini boğmaya çalışan yılanla yaklaşık 2 saat mücadele eden yaşlı kadının yardım çığlıkları, evinin önünden geçen bir kişi tarafından fark edildi. İhbar üzerine eve gelen kurtarma ekipleri, yaşlı kadını pitondan kurtarmayı başardı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 4 metre ve en az 20 kilogram ağırlığında olduğu tespit edilen piton ise güvenli şekilde ormanlık alana bırakıldı.

Facianın eşiğinden dönüldü

Yaşlı kadın olayın ardından yaptığı açıklamada, "Komşularıma ve yakındaki herhangi birine seslenmeye çalıştım, ancak uzun süre sesimi duyan olmadı. Hayatta kalamayacağımı ve yılana yem olacağımı düşündüm. Daha sonra yakından geçen biri son anda beni duydu" ifadelerini kullandı.

Kadını kurtaran itfaiyeci Phinyo Phukphinyo ise pitonların genellikle zehirsiz olduklarını ancak avlarını yemeden önce boğarak öldürdüklerini belirterek, duruma zamanında müdahale etmelerinin büyük bir faciayı önlediğini vurguladı.