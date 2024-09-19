Tayland’da korkunç görüntü! 4 metrelik piton kadına saldırdı
Tayland'da evinde 4 metrelik pitonun saldırısına uğrayan yaşlı kadın, 2 saatlik mücadelenin ardından ekipler tarafından kurtarıldı.
Facianın eşiğinden dönüldü
Yaşlı kadın olayın ardından yaptığı açıklamada, "Komşularıma ve yakındaki herhangi birine seslenmeye çalıştım, ancak uzun süre sesimi duyan olmadı. Hayatta kalamayacağımı ve yılana yem olacağımı düşündüm. Daha sonra yakından geçen biri son anda beni duydu" ifadelerini kullandı.
Kadını kurtaran itfaiyeci Phinyo Phukphinyo ise pitonların genellikle zehirsiz olduklarını ancak avlarını yemeden önce boğarak öldürdüklerini belirterek, duruma zamanında müdahale etmelerinin büyük bir faciayı önlediğini vurguladı.