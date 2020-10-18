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Aktüel Tayland'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
Aktüel

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:06:27 -
Tayland'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

ANKARA (AA) - Tayland'da anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir protestolar düzenleyen hükümet karşıtları, toplu gösterileri yasaklayan olağanüstü hal kararına rağmen beşinci günde de eylemlerini sürdürdü.

Channel News Asia'daki habere göre, protestocular başkent Bangkok ve 12 kentte toplanarak hükümetin istifası için sloganlar attı, ordunun siyaset üzerindeki vesayeti ve monarşinin statüsüne ilişkin reform çağrılarını yineledi.

Prayut'un makamından yapılan açıklamada, protestoların durdurulması için kanunlara göre hareket edildiği belirtildi.

Polis yetkilisi Kissana Phatanacharoen, yaptığı basın toplantısında, güvenlik güçlerinin barış ve düzenin korunması için yasalar, uluslararası standartlar ve insan hakları uyarınca hareket ettiğini belirtti.

Protestocular dün başkent Bangkok'un farklı bölgelerinde hükümeti protesto için toplanmış, çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı.

Başbakan Prayut, 16 Ekim'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, son iki aydır yapılan protestoların devam etmesi durumunda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıklamıştı.

- Tayland'da hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine, geçen yıl 14 Aralık'ta protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuz ayından itibaren geniş kalabalıklarla devam etmişti.

Başkent Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14 ve 15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet 15 Ekim'de, başkent Bangkok'ta olağanüstü hal ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyen ve aynı gün Bangkok'ta sokaklara dökülen protestocular, gösterilere devam etmeyi planlıyor.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

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