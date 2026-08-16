  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan anlatırken gözyaşları sel oldu! Eşini morga bıraktı, “Nöbetim var” deyip koştu! İşte Abdülmecit Yücel'in hikayesi Trump’tan Kim Jong Un paylaşımı olay oldu! “Bu bakışa aldanmayın, çok iyi geçiniyoruz” Allah razı olsun Erdoğan! Türkiye'den yardım eli Terör devleti İsrail'den kan donduran itiraf! Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adam Ekrem İmamoğlu! Erdem Atay'dan bomba açıklamalar ASELSAN MTAL ve ASELSAN Konya MTAL tercihte yine zirvede! Geleceğin mühendisleri bu okullarda yetişiyor Türkiye’nin yükselişi ve kardeşlik iklimi rahatsız etti! Siyonistin korkusu ‘Yalnız Kurtlar’ Yeni Akit Rubin’i neden kudurtuyor? Gürsel Tekin’in eski, köhne Türkiye hasreti! CHP’de yüzde 51 rahatsızlığı nüksetti CHP'li Yazgan'ın taciz ettiği kadından şok sözler… "Belime sarılıp öpmeye kalktı!" Kardeşliğe bir destek de Milli İrade Platformu’ndan: Milli birliğimizin dönüm noktası
Dünya Tayland tatili kabusa döndü: Baba ve çocukları son anda kurtarıldı
Dünya

Tayland tatili kabusa döndü: Baba ve çocukları son anda kurtarıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tayland tatili kabusa döndü: Baba ve çocukları son anda kurtarıldı

Tayland'da tatil yapan Fransız bir ailenin jet ski gezisi, sert dalgaların etkisiyle kabusa dönüştü. Saatlerce denizde sürüklenen baba ile iki küçük çocuğun hayatta kalma mücadelesi, ekiplerin zamanla yarıştığı operasyonla sona erdi.

BBC'nin haberine göre Koh Samui Adası açıklarında kiraladıkları jet skisi devrilen Fransız baba ile 5 ve 7 yaşlarındaki iki oğlu, denizde 16 saatten fazla sürüklendikten sonra kurtarıldı

Tayland'da tatil yapan Fransız bir aile, jet ski gezisi sırasında ölümden döndü.

50 yaşındaki baba ile 5 ve 7 yaşlarındaki iki oğlu, kiraladıkları jet skinin Koh Samui Adası açıklarında devrilmesinin ardından denizde 16 saatten fazla sürüklendi.

Jet ski aile tarafından, perşembe günü yerel saatle 17.00 sıralarında kısa bir gezi için kiralanmıştı.

SERT DALGALAR MOTORU DURDURDU

Kiralama süresinin sonlarına doğru sert dalgaların jet skiye çarpması sonucu motor durdu ve araç devrildi.

Jet skinin kararlaştırılan zamanda geri getirilmemesi üzerine kurtarma ekiplerine haber verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Ekipler sürat tekneleri ve jet skilerle Koh Samui çevresinde ve yakındaki Koh Phangan Adası yönünde arama çalışması başlattı.

Gece boyunca olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle çalışmalara ara verildi.

DENİZDE SÜRÜKLENİRKEN BULUNDULAR

Baba ve iki oğlu, ertesi sabah hâlâ denizde sürüklenirken bulundu.

Üç kişi, cuma günü saat 10.00 sıralarında kurtarıldı.

ÇOK FAZLA DENİZ SUYU YUTTULAR

Yerel yetkili Amorn Chomchoey, kurtarıldıklarında üçünün de çok miktarda deniz suyu yuttuğunu, solgun ve bitkin olduklarını söyledi.

Baba ve çocukları sağlık kontrolleri için kaldırıldıkları hastaneden kısa süre sonra taburcu edildi.

Borsa İstanbul kazandırdı
Borsa İstanbul kazandırdı

Ekonomi

Borsa İstanbul kazandırdı

Nefes kesen düelloda kazanan çıkmadı! Galatasaray 2 - 2 Çorum FK
Nefes kesen düelloda kazanan çıkmadı! Galatasaray 2 - 2 Çorum FK

Spor

Nefes kesen düelloda kazanan çıkmadı! Galatasaray 2 - 2 Çorum FK

Refüj sulaması kazaya neden oldu
Refüj sulaması kazaya neden oldu

Yerel

Refüj sulaması kazaya neden oldu

Aile faciadan döndü! Hasankeyf yolunda akılalmaz kaza
Aile faciadan döndü! Hasankeyf yolunda akılalmaz kaza

Yaşam

Aile faciadan döndü! Hasankeyf yolunda akılalmaz kaza

Tour of Ordu'da ilk etap tamamlandı! İşte kazanan isim!
Tour of Ordu'da ilk etap tamamlandı! İşte kazanan isim!

Spor

Tour of Ordu'da ilk etap tamamlandı! İşte kazanan isim!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23