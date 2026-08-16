Tayland tatili kabusa döndü: Baba ve çocukları son anda kurtarıldı

BBC'nin haberine göre Koh Samui Adası açıklarında kiraladıkları jet skisi devrilen Fransız baba ile 5 ve 7 yaşlarındaki iki oğlu, denizde 16 saatten fazla sürüklendikten sonra kurtarıldı

Tayland'da tatil yapan Fransız bir aile, jet ski gezisi sırasında ölümden döndü.

50 yaşındaki baba ile 5 ve 7 yaşlarındaki iki oğlu, kiraladıkları jet skinin Koh Samui Adası açıklarında devrilmesinin ardından denizde 16 saatten fazla sürüklendi.

Jet ski aile tarafından, perşembe günü yerel saatle 17.00 sıralarında kısa bir gezi için kiralanmıştı.

SERT DALGALAR MOTORU DURDURDU

Kiralama süresinin sonlarına doğru sert dalgaların jet skiye çarpması sonucu motor durdu ve araç devrildi.

Jet skinin kararlaştırılan zamanda geri getirilmemesi üzerine kurtarma ekiplerine haber verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Ekipler sürat tekneleri ve jet skilerle Koh Samui çevresinde ve yakındaki Koh Phangan Adası yönünde arama çalışması başlattı.

Gece boyunca olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle çalışmalara ara verildi.

DENİZDE SÜRÜKLENİRKEN BULUNDULAR

Baba ve iki oğlu, ertesi sabah hâlâ denizde sürüklenirken bulundu.

Üç kişi, cuma günü saat 10.00 sıralarında kurtarıldı.

ÇOK FAZLA DENİZ SUYU YUTTULAR

Yerel yetkili Amorn Chomchoey, kurtarıldıklarında üçünün de çok miktarda deniz suyu yuttuğunu, solgun ve bitkin olduklarını söyledi.

Baba ve çocukları sağlık kontrolleri için kaldırıldıkları hastaneden kısa süre sonra taburcu edildi.