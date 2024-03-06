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Dünya Tayland ile Filipin’in ‘top’ları ateşlendi! Ordular değil eşcinseller savaştı
Dünya

Tayland ile Filipin’in ‘top’ları ateşlendi! Ordular değil eşcinseller savaştı

Yeniakit Publisher
2024-03-06 09:00:00 - 2024-03-06 09:50:37

Taylandlı sapık LGBT'lilerle Filipinli sapıklar birbirine girdi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir grup trans birey, Filipinli trans bireyleri hedef aldı. Olay, gece saatlerinde bir gece kulübü önünde gerçekleşti.

Görgü tanıklarına göre, Taylandlı LGBT'li i.neler ile Filipinli LGBT üyeleri zina yapan müşterilerini çalmak"la suçladı ve bir kavgaya yol açtı. Kavga sırasında birkaç kişi yaralandı ve bazıları hastaneye kaldırıldı.

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