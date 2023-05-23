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Teknoloji Tayfun Füzesi'nden yeni test atışı
Teknoloji

Tayfun Füzesi'nden yeni test atışı

Yeniakit Publisher
2023-05-23 21:14:00 - 2023-05-23 21:14:54

Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un 2. kez test atışı, Rize-Artvin Havalimanı’ndan yapıldı.

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı, saat 06.44'te bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından Tayfun füzesinin test atışının görüntülerini paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Demir, mesajında, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti.

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