Tavuklu siron yapımı: Silor (siron) nedir, ne demek? Sron hangi yöreye, ile ait? | Tavuklu silor tarifi nasıl yapılır? Silor (siron) nerenin yemeği?

Siron nedir? Sinor ne demek

Siron, kuru hamurun sıcak su ile açılmasıyla yapılır. Gümüşhane başta olmak üzere kurutulmuş hamurun sıcak su ile açılmasıyla yapılan, Gümüşhane başta olmak üzere Şebinkarahisar, Alucra ve Yusufeli'nde popüler olan bir yemektir. Gümüşhane iliyle özdeşleşen siron, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve 2018 yılında coğrafi işaret belgesi almıştır.

Sinor ne demek? TDK

Sinor: Sınır

Sinor: Yoğurtlu yufka aşı.

Anadolu mutfağının zengin lezzetlerinden biri olan silor, pratik yemekler konusunda birinci sırada yer alır. Tamamlanan görünüşü mantıya benzeyen silor, geleneksel lezzetler arasında en çok isme sahip olandır. Ziron, sırın, siron gibi yöreden yöreye ismi değişen bu lezzeti en pratik bir şekilde akşam yemeğine yetiştirebilirsiniz.

Siron hangi yöreye ait?

Gürcistan'da sıklıkla yapılan siron ülkemizde Artvin ve Sakarya'da silor veya silori, Elazığ'da sırın yemeği olarak da adlandırılan mantı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun değişik yörelerinde ramazan ayı iftar sofralarında yer alır. Siron çeşitleri, siron tarifleri çoktur.

TAVUKLU SİRON MALZEMELERİ NELER?

Malzemeler

5 adet yufka

2 su bardağı tavuk suyu

Yarım su bardağı su

Biraz tuz

Üzeri için;

Haşlanıp didiklenmiş tavuk

Yoğurt

Kırmızı toz biberli tereyağ

TAVUKLU SİRON NASIL YAPILIR?

Yufkalarınızı iki taraftan yarıya kadar rulo yapın ve ortalarından kesin.

Rulo yaptığınız yufkaları iki parmak kalınlığında keserek tepsinize dik şekilde dizin.

175 derecede kızarttığınız yufkalarınızın üzerine kaynar tavuk suyunuzu dökün ve çekmesini bekleyin.

Didiklenmiş tavukları da dizdikten sonra yoğurt ve üzerine tereyağı gezdirin. Afiyet olsun.

Yöresel lezzet sinor. Hazır yufkayla kendimiz evde de çok rahat hazırlayabileceğimiz hem pratik hem de gerçekten çok lezzetli bir yemek ister ana yemek ister ara sıcak, ister gün sofrasına. nasıl yorumlamak isterseniz.

Yöresel Sinor (Silor) nasıl yapılır?

Yöresel Sinor (Silor) Tarifi İçin Malzemeler

Bir paket sinor (yufkacılardan rahatlıkla bulabilirsiniz)

1 litre kaynar tavuk suyu. (En az bir litre artabilir azalabilir. Sinorun miktarına göre)

Üzeri için:

1 kase dolusu sarımsaklı yoğurt

Biraz tuz

Yoğurdun üzerine tereyağ ve pulbiber

Yöresel Sinor (Silor) Tarifi Nasıl Yapılır?

Aldığımız sinorlar genelde pişmiş oluyor ama daha kıtır ve pişmiş sevenler için tekrar fırına verin ve biraz daha kızartın. Daha sonra çıkartıp biraz ılımasını bekliyorum. Üzerine haşladığımız tavuk suyunu kaynar haldeyken dökün ve sinorların yumuşamasını bekleyin.. İyice yumuşayan sinorların üzerine bolca hazırladığımız yoğurdu döküyoruz ve tereyağında yaktığımız pulbiberi gezdiriyoruz.

Tavuklu siron için püf noktalar

175 derecede kızarttığınız yufkalarınızın üzerine kaynar tavuk suyunuzu dökün ve çekmesini bekleyin.

Siron yufkası nasıl yapılır? Yoğurtlu siron tarifi: Tavuklu siron, kıymalı - Siron tarifi

Siron yufkası Nasıl yapılır?

Unu hamur yoğurma kabına alıp tuz ve azar azar su ekleyerek yoğurun. Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler yapıp oklava ile yufka şeklinde açın. Yufkaları sacın üzerinde iki taraflı olarak pişirip bir kenara alın. Yufkaları birer birer rulo yaparak sarın ve ruloları 2'şer cm eninde kesin.

Siron Tarifi (Artvin) İçin Malzemeler

Yarım kg. süzme yoğurt

1 bardak su

4-5 diş sarımsak

200 gr. Tereyağı

Tuz

1 paket siron

Siron Tarifi (Artvin) Nasıl Yapılır?

İlk önce sironlarımız hazır olarak satılıyor alabilirsiniz ya da yufkayla kendiniz yapabilirsiniz.

Süzme yoğurt çırpma teliyle çırpılır. Sarımsaklar ezilir ve eklenir.

Sironlarımızı borcama dizeriz ve üstüne sıcak su ilave ederiz bol miktarda fırında çekmesi beklenilir.

Sonra yoğurt karışımımız dökülüp tekrar 5 dk fırına verilir.

Çıkardıktan sonra üzerine eritilmiş tereyağı, pul biber, nane dökülür ve servis yapılır.

Kıymalı Siron (Yufka Mantısı) Tarifi İçin Malzemeler

Yarım paket hazır siron (Ya da yufka)

Islatmak için ;

Yeterince sıcak su

Sosu için ;

1 kase yoğurt

3 diş sarımsak rendesi

Üzeri için ;

300 gram yağsız kıyma

2 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı salça

Karabiber, pulbiber, tuz

Kıymalı Siron (Yufka Mantısı) Tarifi Nasıl Yapılır?

Yufkaları bir tepsiye alarak üzerini ıslatacak kadar sıcak su gezdirip üstünü kapatarak bekletiyoruz. Kıyma ve yağı tavanın içine alarak kavuruyoruz. Salçayı ilave edip kavurduktan sonra tuz ve baharatlarını ekleyip altını kapatıyoruz. Bir kasede sarımsaklı yoğurdu hazırlıyoruz. Dinlenen yufkaların üzerine yoğurdu gezdirip en üste kavrulmuş kıymayı yerleştiriyoruz.