Tavuklu krep bohça tarifi nasıl yapılır? Tavuklu krep bohçası tarifi için malzemeler

Tavuklu krep bohça tarifi

Malzemeler

Krep için;

2 su bardağı süt

2 yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Bir tutam dereotu

Krep hamuru olacak kadar un (9-10 yemek kaşığı yaklaşık)

İç malzeme;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 parça tavuk göğsü(350 gr kadar)

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet orta boy patates

1 su bardağı haşlanmış bezelye

Tuz

Pul biber

Karabiber

Beşamel sos için;

1. 5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1. 5 yemek kaşığı un

Tuz

Üzerine;

Kaşar peyniri rendesi

Tavuklu krep bohçası tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle krepi hazırlıyoruz: Yumurtayı bir kasede çırpıyoruz. Üzerine sıvı yağı, sütü, unu, tuzu ekleyip çırpıcı ile iyice karıştırıyoruz. Dereotunu ince kıyıp karışıma ekliyoruz. Teflon tavayı ısıtıyoruz, kepçe ile karışımdan döküp her iki tarafını da pişiriyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. İç malzeme için patatesi küp doğrayıp az yağda kızartıyoruz. Soğanı yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavuruyoruz. Eti ekleyip suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Salçayı ekliyoruz. 5 dk daha kavurup patatesi bezelyeyi tuzu ekleyip bir süre daha çevirip ocaktan alıyoruz. Bir kase üzerine krepi alıyoruz. İç malzemeden koyup bohça şeklinde katlıyoruz. Kürdan ile kapatıyoruz. Tepsiye ters çeviriyoruz. Tüm kreplere aynı işlemi uyguluyoruz.

Beşamel sos için: Tereyağı ve unu pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Sütü, tuzu ekleyip koyulaşıncaya kadar karıştırıyoruz. Tepsideki bohçaların üzerine beşamel sostan paylaştırıyoruz. En son üzerine Kaşar peyniri rendesi ekliyoruz. Peynirler eriyip kızarana kadar fırında tutuyoruz (yaklaşık 15-20 dk).