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Gündem Tavuklar hayvan değil mi? Sokak köpekleri 80'e yakın tavuğu telef etti! Çocuklar da tehlike altında
Gündem

Tavuklar hayvan değil mi? Sokak köpekleri 80'e yakın tavuğu telef etti! Çocuklar da tehlike altında

Antalya'nın ilçesi Manavgat’ta sokak köpekleri, Osman Cepken’e ait kümeste bulunan yaklaşık 80 tavuğu boğarak telef etti. Başıboş sokak köpeklerinin insanlara saldırdığını söyleyen Manavgatlı vatandaşlar, çocukların da tehlike altında olduğunu belirterek yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 20:19:00 - 2022-01-09 20:22:49
Tavuklar hayvan değil mi? Sokak köpekleri 80'e yakın tavuğu telef etti! Çocuklar da tehlike altında

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde sokak köpekleri, Osman Cepken'e ait kümesteki 70-80 dolayında tavuğu boğarak telef etti.

Kümeste sadece bir tane tavuk kaldı. Sağ kalan tavuğun, korkudan kümesten çıkamadığı görüldü.

Kümeste bulunan 70-80 dolayında tavuğumun tamamı telef oldu. 

Bugüne kadar birçok köylünün tavuğuna sokak köpeğinin saldırdığını belirten Osman Cepken, şu açıklamalarda bulundu:

“Sabah saat 06.30 sıraları kalkıp bahçeye indiğimde siyah bir sokak köpeği ile karşılaştım. Köpeği kovup tavukların yanına geldiğimde tavukların tamamının yerde cansız yattığını gördüm. Birkaç tane köpek de evin önünde duruyordu. Ağızlarında parçaladıkları tavuklar vardı. Kümeste bulunan 70-80 dolayında tavuğumun tamamı telef oldu. Benim canım yandı. Belediye yetkilileri başkalarının canı yanmadan bu köpeklere çare bulsunlar.”

Köpekleri atıp gitmelerine tepki! “Bakamayacakları köpekleri getirmesinler"

Gerek otellerde gerekse esnafların yanında çalışanların yaz aylarında köpek beslediğini belirten Cepken, “Sezon bittiğinde bu köpekleri bırakıp gidiyorlar. Aç kalan köpekler de insanlara ve hayvanlara saldırıyor. Bakamayacakları köpekleri getirmesinler. Onların ceremesini biz çekiyoruz.” diye konuştu.

“Korkudan elimizde sopa taşıyoruz”

Otelde çalıştığını belirten mahalle sakinlerinden Özcan Deniz, “O kadar çok sokak köpeği var ki, insanlara saldırıyor. Sabah erken otele giderken korkudan elimizde sopa taşıyoruz. Bu duruma yetkililerin acilen çare bulmalarını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Çocuklar köpek korkusundan okula gidemiyor

Sokak köpeklerinin korkusuyla çocukların okula gidemediğini belirten Kızılağaç Mahallesi Muhtarı Bayram Özen, “Sabah hava aydınlanmadan okula gitmek zorunda olan çocukları anne babaları okula götürüp getiriyor. Yoksa çocuklar köpek korkusundan okula gidemiyor. Bu köpeklerin çoğu otel ve iş yerlerinde çalışanların yazın bakıp bırakıp gittiği köpekler. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz.” dedi.

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