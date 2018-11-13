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Tavuk yumurtası üretim sayısı düştü

Tavuk yumurtası üretimi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 düşerek 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

13 Kasım 2018 Salı 11:07
Tavuk yumurtası üretim sayısı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Eylül ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. 
Kesilen tavuk sayısı 94 milyon, kesilen hindi sayısı ise 557 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Eylül ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 5,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 arttı. 

TAVUK VE HİNDİ ETİ ÜRETİMİ 
Tavuk eti üretimi 165 bin 953 ton, hindi eti üretimi ise 5 bin 892 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 arttı. Eylül ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 8,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. 

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 11:07
  1. yumurta
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