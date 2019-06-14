Tavuk suyu buzdolabında kaç gün saklanır?

Tavuk suyu bütün tavuk ya da parçalara ayrılmış kemikli tavuk parçalarının düdüklü tencere ya da büyük bir tencerede su ile tavuğun iyice pişirilmesi ile elde edilir. Peki, haşlanmış tavuk suyu buzdolabının alt rafında bir kabın içerisinde kaç gün bozulmadan kalır ve bozulduğu nasıl anlaşılır? Tavuk suyu buzdolabında ne kadar saklanır?

Yemeklerde özelliklede pilav ve çorbalarda sıkça tavuk suyu kullanılır. Tavuk suyu kullanımı yemeklere ayrı bir lezzet katar. Hazır olarak alınan tavuk sularındansa doğal olarak yapılan tavuk sularını tercih etmek insan sağlığı için daha yararlı olacaktır. Özellikle çocukların tüketmesi kemik gelişiminde oldukça önemlidir. Ayrıca çocukların bağışıklık sistemini de güçlendirmeye yardımcı olur. Peki haşlandıktan sonra bir kaba konup saklanmak istenen tavuk suyu buzdolabında kaç gün bekletilebilir?

Tavuk suyu buzdolabında ne kadar saklanır?

Bozulmuş gıdalarda öncelikle kokusunda, renginde ve tadında değişikler oluşur. Buzdolabında hava almayan bir kapta 2-3 gün saklanabilir.Çelik tencerenizde hava almadığı için 2-3 gün bozulmadan duracaktır. Ayrıca, hava geçirmez kavanozlara konarak, derin dondurucuda 6 ay saklanabilir.

Tavuk suyunu buz kalıplarında dondurursanız, tıpkı minik bulyonlar gibi gerektiğinde tek tek çıkararak kullanabilirsiniz.

Tavuk suyu nasıl saklanmalı?

Tavuk suyu buzdolabında hava almayacak şekilde ağzı kapalı olarak tencerede 2 - 3 gün bozulmadan saklanabilir. Ayrıca derin dondurucuda uygun saklama koşullarında 4 ay kadar saklanabilir.

Bunun için yapılması gereken hazırladığımız tavuk suyunu soğuduktan sonra buz kalıplarında dondurmak ya da buna uygun olarak marketlerde satılan buz poşetlerinde dondurarak saklamaktır.

Özellikle bu şekilde saklamak kullanım açısından çok uygundur. Yemeklere katmak için kullanacağınız kadarını çıkarıp kullanmak oldukça pratiktir.

Hazır olarak satılan tavuk sularının ise belli bir raf ömrü vardır ve dayanıklı olması için içerisinde katkı malzemeleri mevcuttur. Yine de kullanmak isteniyorsa fazla uzun süre bekletmeden tüketilmesi gerekir.

Yapımı oldukça kolay olan tavuk suyunu doğal olarak hazırlamamız yemeklerimize hem fayda hem lezzet sağladığı gibi sağlığımız için de çok yararlıdır. Özellikle küçük çocuklar için doğal olan tavuk suyunu tercih etmeliyiz.