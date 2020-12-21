Tavuk sote nasıl yapılır? | Tavuk sote tarifi
Kolay tavuk sote tarifi | ‘Bugün ne yapsam?’ sorusuna cevap arayanlar hem kolay hem de leziz tariflere göz atıyor. Peki, tavuk sote nasıl yapılır? | Tavuk sote gerekli malzemeler | Tavuk sote için hangi malzemeler lazım | Kolay tavuk sote nasıl yapılır?
Tavuk sote yapılışı | Akşam yemeği için leziz bir tavuk sote tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, tam ölçülü tavuk sote tarifi…
Tavuk sote tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo tavuk göğsü
- 1 tatlı kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet soğan
- 1 adet yeşil biber
- 2-3 diş sarımsak
- 2 adet domates
- 1 su bardağı su
- Tuz
- Karabiber
Tavuk sote nasıl yapılır?
Öncelikle tavukları temizleyip küp küp doğrayın.
Soğanı, biberi ve domatesleri de doğrayın.
Tencereye yağı alın ve tavuğu soteleyin.
Tavuk suyunu çekince soğanı ve sarımsağı ekleyin.
Birkaç dakika sonra biberi tencereye alın.
Biberleri birkaç dakika kavurduktan sonra domates, salça ve baharatları ekleyin.
Son olarak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın.
Tavuk soteyi bulgur pilavı ya da pirinç pilavıyla birlikte servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.