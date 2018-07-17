Tavuk salatası nasıl yapılır?
Lezzetli ve pratik tariflerden biri olan tavuk salatası nasıl yapılır?17 Temmuz 2018 Salı 22:39
MALZEMELER
3 parça tavuk göğüs eti
6 kornişon turşu ince doğranmış
1 çay bardağı yeşil zeytin dilimi
1 çay bardağı konserve mısır
1 çay bardağı gümüş soğan
3 közlenmiş kırmızıbiber
Karabiber
Sarımsaklı tuzlu çeşni
Chili biber
Kekik
1 yemek kaşığı susam
Tuz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Yarım çay bardağı kıyılmış dereotu
NASIL YAPILIR?
Tavuk etlerini haşlayıp küp şeklinde doğrayın ve geniş bir kâseye alın.
Közlenmiş biberleri doğrayıp ekleyin. Zeytin, soğan, mısır ve turşuyu da ekleyip karıştırın. Karabiber, sarımsaklı çeşni, chili biber, kekik, tuz, zeytinyağı, limon suyu ve dereotunu ekleyip karıştırın ve servis tabağına alın. Susamları kavurup üzerine serpiştirerek servis yapın.
Afiyet olsun.
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