Tavuk salatası nasıl yapılır?

MALZEMELER

3 parça tavuk göğüs eti

6 kornişon turşu ince doğranmış

1 çay bardağı yeşil zeytin dilimi

1 çay bardağı konserve mısır

1 çay bardağı gümüş soğan

3 közlenmiş kırmızıbiber

Karabiber

Sarımsaklı tuzlu çeşni

Chili biber

Kekik

1 yemek kaşığı susam

Tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Yarım çay bardağı kıyılmış dereotu

NASIL YAPILIR?

Tavuk etlerini haşlayıp küp şeklinde doğrayın ve geniş bir kâseye alın.

Közlenmiş biberleri doğrayıp ekleyin. Zeytin, soğan, mısır ve turşuyu da ekleyip karıştırın. Karabiber, sarımsaklı çeşni, chili biber, kekik, tuz, zeytinyağı, limon suyu ve dereotunu ekleyip karıştırın ve servis tabağına alın. Susamları kavurup üzerine serpiştirerek servis yapın.

Afiyet olsun.