Tavuk kümesindeki yumurtayı gören adam şaşkınlığa uğradı!

Her sabah tavuk yumurtası toplamak için kümese giren adam, bu sefer farklı bir durumla karşılaştı. Yumurtalardan birinin kabuksuz ve yumuşak olduğunu gören adam önce şaşırdı ancak daha sonra bunun nedeninin tavuklardaki sorun olduğunu öğrendi.

Büyük bir ticari kaynak olan tavuk besiciliği, ayrı zamanda da hobi olarak yapılıyor. Hem doğal yumurta hem de doğal beyaz et tüketmek isteyenler sıklıkla bu yola başvuruyor. Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta, her gün yumurta toplamak için kümese giren adamın karşılaştığı ilginç durum anlatıldı.

Kabuksuz olduğunu fark etti

Her sabah olduğu gibi yumurta toplamak için kümese giren adam, bu sefer yumurtalarda bir gariplik gördü. Bütün yumurtalar kabukluyken, adamın gözüne çarpan ise kabuksuzdu. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen adam, hemen nedenini araştırmaya başladı.

Tavuklar için tehlike çanları

Kısa bir araştırma yapan adam, tavuğun kabuksuz yumurtlamasının nedenini de öğrendi ve hemen önlem almaya koyuldu. Çünkü, tavukların kabuksuz olarak yumurtlaması, tavuktaki hastalıklara işaret ediyor. Bir tavuk, yeteri kadar iyi beslenmemişse kalsiyum eksikliği oluşuyor.

Çeşitli bileşenlerin de eklenmesiyle tavuk bedeni, kabuğu oluşturmakta eksik kalıyor.