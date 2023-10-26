  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den dev hamle! 8,5 saatlik yolu 3,5 saate düşürecek

Bakmayın Özgür Özel'in hedef aldığına! Kılıçdaroğlu'nun Heniyye ile fotoğrafları ortaya çıktı

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Almanya'dan Türkiye'ye karşı müthiş hamle: İkili ticaret hacmi rekor düzeyde!

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış
Kadın - Aile Tavuk Fajita! Tavuğu yaparken püf noktası: Yapımını bilen şaşıracak, mest eden harika lezzet! Deneyin müthiş olacak!
Kadın - Aile

Tavuk Fajita! Tavuğu yaparken püf noktası: Yapımını bilen şaşıracak, mest eden harika lezzet! Deneyin müthiş olacak!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 15:45:00 - 2023-10-26 15:50:29
Tavuk Fajita! Tavuğu yaparken püf noktası: Yapımını bilen şaşıracak, mest eden harika lezzet! Deneyin müthiş olacak!

Kolaylıkla yapabileceğiniz; doyurucu ve lezzetli oluşuyla, en pratik haliyle tavuk fajita sizlerle. Böyle resmen daha güzel yapıldı. Ünlü yemek fajita genellikle etle yapılıyor ancak tavukla yapıldığında da hem çok hafif hem de çok lezzetli...

Tavuk Fajita Tarifi İçin Malzemeler

2 adet tavuk göğsü
1 adet büyük boy soğan
2 adet kırmızı biber
3 adet yeşil biber
1 adet sarı biber

Marine için;

3 yemek soya sosu
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı köri
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Tavuk Fajita Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle jülyen olarak doğradığımız tavukları bir kaba alalım.
Üzerine soya sosu, zeytinyağı, tuz ve baharatları ekleyerek karıştıralım ve ağzını kapatıp buzdolabında bir saat kadar dinlendirelim.
Ayrı bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküp soğanlarımızı kavuralım.
Üzerine yine jülyen olarak doğradığımız biberlerimizi katıp pişirelim.
Dinlenen tavuğumuzuda bir tavaya alıp güzlece kızarana kadar pişirelim.
Pişmiş olan soğan ve biberlerimizi tavuğumuzun içine alıp güzelce karıştıralım. İşte bu kadar.

Uzman isimler uyardı aman dikkat: Televizyon karşısında uyumak çok büyük zararlar verebilir! Buna sebep oluyor!
Uzman isimler uyardı aman dikkat: Televizyon karşısında uyumak çok büyük zararlar verebilir! Buna sebep oluyor!

Kadın - Aile
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uzman isimler uyardı aman dikkat: Televizyon karşısında uyumak çok büyük zararlar verebilir! Buna sebep oluyor!

İbn-i Sina'nın gizli reçetesi: Kuyruk yağı kalp-damar hastalıklarına birebir, karşı çıkıyor! Bakın ne işe yarar?
İbn-i Sina'nın gizli reçetesi: Kuyruk yağı kalp-damar hastalıklarına birebir, karşı çıkıyor! Bakın ne işe yarar?

Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın gizli reçetesi: Kuyruk yağı kalp-damar hastalıklarına birebir, karşı çıkıyor! Bakın ne işe yarar?

Yağ yakan ev yapımı 7 içecek tarifi: En hızlı, zahmetsiz bir şekilde mücadele! İçin, etkisini bir de böyle görün!
Yağ yakan ev yapımı 7 içecek tarifi: En hızlı, zahmetsiz bir şekilde mücadele! İçin, etkisini bir de böyle görün!

Kadın - Aile

Yağ yakan ev yapımı 7 içecek tarifi: En hızlı, zahmetsiz bir şekilde mücadele! İçin, etkisini bir de böyle görün!

Nane! Su ile yapılınca öyle bir faydaları var ki! Tamamen doğal: gaz, karın şişkinliği... Etkisine herkes şaşıracak!
Nane! Su ile yapılınca öyle bir faydaları var ki! Tamamen doğal: gaz, karın şişkinliği... Etkisine herkes şaşıracak!

Kadın - Aile

Nane! Su ile yapılınca öyle bir faydaları var ki! Tamamen doğal: gaz, karın şişkinliği... Etkisine herkes şaşıracak!

Katmer (Akşam yoğur sabah pişir) Hamuru akşamdan yoğrulabilen! Her an gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz!
Katmer (Akşam yoğur sabah pişir) Hamuru akşamdan yoğrulabilen! Her an gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz!

Kadın - Aile

Katmer (Akşam yoğur sabah pişir) Hamuru akşamdan yoğrulabilen! Her an gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz!

Uzmanlar kanser hücrelerini öldüren süper besini açıkladı: Sonra değil, hemen Şimdi başlayın! Bakın neler oluyor neler!
Uzmanlar kanser hücrelerini öldüren süper besini açıkladı: Sonra değil, hemen Şimdi başlayın! Bakın neler oluyor neler!

Kadın - Aile

Uzmanlar kanser hücrelerini öldüren süper besini açıkladı: Sonra değil, hemen Şimdi başlayın! Bakın neler oluyor neler!

Domates yiyenler, evinde domates konservesi yapmak isteyenler için: tuz ve yağ koyulur mu? Tüyo buymuş
Domates yiyenler, evinde domates konservesi yapmak isteyenler için: tuz ve yağ koyulur mu? Tüyo buymuş

Kadın - Aile

Domates yiyenler, evinde domates konservesi yapmak isteyenler için: tuz ve yağ koyulur mu? Tüyo buymuş

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23