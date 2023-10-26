Tavuk Fajita! Tavuğu yaparken püf noktası: Yapımını bilen şaşıracak, mest eden harika lezzet! Deneyin müthiş olacak!

Tavuk Fajita Tarifi İçin Malzemeler

2 adet tavuk göğsü

1 adet büyük boy soğan

2 adet kırmızı biber

3 adet yeşil biber

1 adet sarı biber

Marine için;

3 yemek soya sosu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı köri

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Tavuk Fajita Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle jülyen olarak doğradığımız tavukları bir kaba alalım.

Üzerine soya sosu, zeytinyağı, tuz ve baharatları ekleyerek karıştıralım ve ağzını kapatıp buzdolabında bir saat kadar dinlendirelim.

Ayrı bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküp soğanlarımızı kavuralım.

Üzerine yine jülyen olarak doğradığımız biberlerimizi katıp pişirelim.

Dinlenen tavuğumuzuda bir tavaya alıp güzlece kızarana kadar pişirelim.

Pişmiş olan soğan ve biberlerimizi tavuğumuzun içine alıp güzelce karıştıralım. İşte bu kadar.