Tavuk deyip geçmeyin, hayal gücünüze güvenin

Has Tavuk, tavuğun hayal gücüyle nasıl daha lezzetli olacağını tüketicilerle paylaştı.

Has Tavuk tarafından verilen tarifler iştah kabarttı. Has Tavuk’un harika lezzetler ortaya çıkarmak isteyen hanımlara tavsiyeleri şöyle:

Havaların gittikçe ısınması sebebiyle serin yerler arıyor, soğuk bir şeyler yemek istiyoruz. Alışılagelmiş yemeklerden, her gün ne pişireceğim düşüncesinden yorulduk da açıkçası. Güneş sistemi, yer çekimi, dünya’nın uydusu ay gerçeği gibi, proteinin yıldızı tavuk eti gerçeğiyle yapılabilecek şeyler emin olun hayal ettiğinizden de çok fazla.

Tavuk eti ile neler mi yapabilirsiniz? Hayal gücünüze ve damak zevkinize kalmış.

Hem tatlı hem tuzlu lezzetleri tek bir çatalda toplamak isterseniz, 1 Yeşil Elma ile haşlanıp didilmiş tavuk etini, yeşilliklerle karıştırıp, soslarla hafif-lezzetli ve sağlıklı bir Tavuk Salatasına dönüştürebilirsiniz. Salatalığın en taze olduğu bu yaz aylarında, haşlanmış didiklenmiş tavuk etini sarımsaklı yoğurtla, ceviz ve dereotuyla karıştırıp, 2-3 parmak kalınlığında tekerlek kestiğiniz salatalığın içine koyup minik soğuk atıştırmalıklar yapabilirsiniz. İster soğuk, ister sıcak, ister haşlanmış ister kızarmış, ister soslu ister sade tavuk parçacıklarının makarnaya kattığı lezzeti bilmeyen yoktur.

İçi oyulup tavuk parçalarıyla doldurulmuş kabak sandal. Enginar üzerinde havuçlu bezelyeli tavuk şöleni. Beşamel soslu-kaşarlı tavuk güveç. Yufka içinde sebzeli- kaşarlı, tavuklu börek Müthiş ikili tavuklu mantar, kremayla mükemmelleşir. Döner, Çıtır Tavuk, Tantuni ve Yayla Soslu. Bu ürünler, gerek işte gerek evdezaman problemi yaşayan, pratiklik-kolaylık arayanlara..

Doğranmış, baharatlanmış, löp etten üretilmiş HasTavuk’un Has Lezzetler serisi 3 ila 10 dakikada pişip, lezzetli yemeklere dönüşüyor. Has Tavuk Çıtır dediğimiz ürün, tavada 3 dakikada hazır. Yanına bir salata yakışır. Döneri ısıtmak yeterli. Makarna veya pilav yanında olabilir, tercihe kalmış. 5 dakikada tavada-saçta Tantuni, lavaş içinde çocukların vazgeçilmezi. Yayla soslu Hastavuk ise fırın poşetiyle 10 dakikada pişmeye hazır halde. Hepsi birbirinden sağlıklı, hepsi birbirinden lezzetli.

Bu lezzetler, tüketicimiz için hayal edip gerçekleştirdiğimiz, dünyanın en son teknolojisiyle azami kalite ve hijyenle Has Tavuk tesislerinde üretiliyor.