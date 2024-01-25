  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Anne ve çocukları saldırıya uğradı: Terörist köpekler

Öğrenci ve eğitmenlerin protestoları sürüyor: ‘Özel’e hayır, ‘eğitime daha çok bütçe’ isteniyor... Gençlerden hükümete ‘özel üniversite’ isyanı

Esenyurt'ta olayların ardı arkası kesilmiyor! Sokak ortasındaki vahşetin görüntüsü ortaya çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı çok güzel haberi duyurdu

ABD ve İsrail'in gözü kulağı Baykar'daydı! TB3 SİHA'ya öyle bir şey takıldı ki, bu kadarı hiç beklemiyordu

Fast food zincirleri sağlığımızla oynuyor... İşte o, uyanıkların yaptığı... Yüzlerce işletmeye yasal işlem uygulandı

Türkiye'yi ayağa kaldıracak doğalgaz gelişmesi! 'Ümit var' dedi, sonra tarih verdi

Birçok ülkenin yapamadığını yaptılar! Erdoğan'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne İsrail tebriği

"Davutoğlu 'beni neden kandırdın' diye sormuş mudur?"

Cübbeli Ahmet Hoca'dan uzayla ilgili çok konuşulacak çıkışı: Kuran'a zıt! Bunu yapmak enayilik
Kadın - Aile Tavuk burger nasıl yapılır? Mutfakta çıtır çıtır tarif: Malzemeleri, yapımı ve püf noktalarıyla tarifi
Kadın - Aile

Tavuk burger nasıl yapılır? Mutfakta çıtır çıtır tarif: Malzemeleri, yapımı ve püf noktalarıyla tarifi

Yeniakit Publisher
2024-01-25 21:53:00 - 2024-01-25 22:31:29
Tavuk burger nasıl yapılır? Mutfakta çıtır çıtır tarif: Malzemeleri, yapımı ve püf noktalarıyla tarifi

Çıtır tavuğun lezzetini sakın dışarda aramayın! Hamburgerleri aratmayan bu tarif Gelinler, hanımlar mutfakta çokça yapılıyor. Misafirlerinize yanında patates ve içecekle servis edebileceğiniz en leziz çıtır çıtır tavuk burger tarifi

Burger lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tavuk burger ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Tavuk burger, tavuk eti ile hazırlanan ve genellikle hamburger ekmeği, çeşitli soslar ve yeşilliklerle servis edilen bir atıştırmalık.

Tavuk burger, genellikle fast food restoranlarında tüketilen bir yiyecektir, ancak evde de kolaylıkla siz de hazırlayabilirsiniz. Hafta içi her gün ve hafta sonu he saatte yenilen yıldız Çıtır Çıtır Tavuk Burger oldu. Peki, Çıtır Çıtır Tavuk Burger nasıl yapılır? İşte merak edilen mutfakta çıtır çıtır tavuk burger tarifi...

ÇITIR ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ:

MALZEMELER

Tavuğu marine etmek için;

2 adet tavuk göğsü
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı sarımsak tozu
1 çay kaşığı soğan tozu
1 çay kaşığı kırmızı biber
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çıtır kaplaması için;

1 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı sarımsak tozu
1 çay kaşığı soğan tozu
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 çay kaşığı kabartma tozu

Hamburger ekmeği
Marul
Domates
Turşu
Soğan(isteğe göre)
Mayonez ve ketçap
YAPILIŞI

Tavuk göğüslerini ince dilimler halinde kesin. Bir kasede tuz, karabiber, sarımsak tozu, soğan tozu ve kırmızı biberi karıştırın.

Tavuk dilimlerinin her iki tarafına sürün. Üzerine süt-limon karışımı döküp tavukları bu karışımda en az 30 dakika marine edin.

Çıtır Kaplama için başka bir kapta un, tuz, karabiber, sarımsak tozu, soğan tozu, kırmızı biber ve kabartma tozunu karıştırın.
Marinasyondan çıkarılan tavuk dilimlerini unlu karışıma bulayın. Her tavuk parçasını iyice kaplayıp unla kaplayın.

Tavuk parçalarını derin yağda altın rengi ve çıtır olana kadar kızartın. Kızartma bittikten sonra tavukları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzün.

Hamburger ekmeklerini ısıtın. Alt tabanına mayonez ve ketçap sürün. Üzerine marul, dilimlenmiş domates ve turşu koyun.

Çıtır tavuk parçalarını yerleştirip hamburgerin üst kısmını kapatın.

Hamburger ekmeğini ortadan ikiye kesip tost makinesinde ısıtalım. (isteğe bağlı). Ekmeğe bir tatlı kaşığı mayonez (isteğe bağlı) sürüp üzerine marullardan koyalım.

Afiyet olsun...

Sırrı bu yüzünden! Kadınların yüz üzerine yaptığı o maske: 5 kat daha artışı sağlıyor! Günü, saati, kaç adet! İşte tablo
Sırrı bu yüzünden! Kadınların yüz üzerine yaptığı o maske: 5 kat daha artışı sağlıyor! Günü, saati, kaç adet! İşte tablo

Kadın - Aile

Sırrı bu yüzünden! Kadınların yüz üzerine yaptığı o maske: 5 kat daha artışı sağlıyor! Günü, saati, kaç adet! İşte tablo

İp atlamak kalori yakar mı? İnsan emeği: Yarım saat veya çok sayıda ip atlama ile kilo sorununu kapatmak
İp atlamak kalori yakar mı? İnsan emeği: Yarım saat veya çok sayıda ip atlama ile kilo sorununu kapatmak

Kadın - Aile

İp atlamak kalori yakar mı? İnsan emeği: Yarım saat veya çok sayıda ip atlama ile kilo sorununu kapatmak

Muz liflerindeki mucize: Alternatif olarak çok iyi çünkü! Ziyan etmemeliyiz
Muz liflerindeki mucize: Alternatif olarak çok iyi çünkü! Ziyan etmemeliyiz

Kadın - Aile

Muz liflerindeki mucize: Alternatif olarak çok iyi çünkü! Ziyan etmemeliyiz

Tavuk burger nasıl yapılır? Mutfakta çıtır çıtır tarif: Malzemeleri, yapımı ve püf noktalarıyla tarifi
Tavuk burger nasıl yapılır? Mutfakta çıtır çıtır tarif: Malzemeleri, yapımı ve püf noktalarıyla tarifi

Kadın - Aile

Tavuk burger nasıl yapılır? Mutfakta çıtır çıtır tarif: Malzemeleri, yapımı ve püf noktalarıyla tarifi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23