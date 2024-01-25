Tavuk burger nasıl yapılır? Mutfakta çıtır çıtır tarif: Malzemeleri, yapımı ve püf noktalarıyla tarifi

Burger lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tavuk burger ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Tavuk burger, tavuk eti ile hazırlanan ve genellikle hamburger ekmeği, çeşitli soslar ve yeşilliklerle servis edilen bir atıştırmalık.

Tavuk burger, genellikle fast food restoranlarında tüketilen bir yiyecektir, ancak evde de kolaylıkla siz de hazırlayabilirsiniz. Hafta içi her gün ve hafta sonu he saatte yenilen yıldız Çıtır Çıtır Tavuk Burger oldu. Peki, Çıtır Çıtır Tavuk Burger nasıl yapılır? İşte merak edilen mutfakta çıtır çıtır tavuk burger tarifi...

ÇITIR ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ:

MALZEMELER

Tavuğu marine etmek için;

2 adet tavuk göğsü

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı soğan tozu

1 çay kaşığı kırmızı biber

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Çıtır kaplaması için;

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı soğan tozu

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı kabartma tozu

Hamburger ekmeği

Marul

Domates

Turşu

Soğan(isteğe göre)

Mayonez ve ketçap

YAPILIŞI

Tavuk göğüslerini ince dilimler halinde kesin. Bir kasede tuz, karabiber, sarımsak tozu, soğan tozu ve kırmızı biberi karıştırın.

Tavuk dilimlerinin her iki tarafına sürün. Üzerine süt-limon karışımı döküp tavukları bu karışımda en az 30 dakika marine edin.

Çıtır Kaplama için başka bir kapta un, tuz, karabiber, sarımsak tozu, soğan tozu, kırmızı biber ve kabartma tozunu karıştırın.

Marinasyondan çıkarılan tavuk dilimlerini unlu karışıma bulayın. Her tavuk parçasını iyice kaplayıp unla kaplayın.

Tavuk parçalarını derin yağda altın rengi ve çıtır olana kadar kızartın. Kızartma bittikten sonra tavukları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzün.

Hamburger ekmeklerini ısıtın. Alt tabanına mayonez ve ketçap sürün. Üzerine marul, dilimlenmiş domates ve turşu koyun.

Çıtır tavuk parçalarını yerleştirip hamburgerin üst kısmını kapatın.

Hamburger ekmeğini ortadan ikiye kesip tost makinesinde ısıtalım. (isteğe bağlı). Ekmeğe bir tatlı kaşığı mayonez (isteğe bağlı) sürüp üzerine marullardan koyalım.

Afiyet olsun...