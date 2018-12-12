Tavuğu bu şekilde yıkayın!

LİMON VEYA SİRKE KULLANIN!

Tavuğa lezzet eklemek ve mikropları öldürmek için limon suyu veya sirke gibi hafif bir asidik ürün kullanabilirsiniz.

Pişirmeden önce, tavuk ve balıkları yıkamak için limon suyu, veya sirke kullanmak, bazı ülke mutfaklarında yaygın bir uygulamadır.

Ayrıca, tavuktaki herhangi bir kötü kokuyu gidermek için de bu yöntem kullanılmaktadır. Örneğin, süpermarket dondurucularından tavuklara koku sinebilir. Bu yöntemle bu kokuları giderebilirsiniz.

Tavuğu sirke ve limon suyu ile yıkamanıza rağmen hala koku geliyorsa, tavuk yemeniz için uygun değildir.

Bazı ülkelerde tavuk etini yumuşatmak için sirke ve limon suyu kullanırlar. Özellikle doğal ortamlarda yetişen tavukları kısa sürede pişirmek çok zordur. Sirke ve limon suyu, tavuk etini yumuşatır, pişirme süresini kısaltır ve tavuğu hemen tüketmeyip buzdolabında saklayacaksanız, saklama süresini de uzatır. Ancak, tavuğu saklayacaksanız, sirke ve limon suyu ile yıkadıktan sonra iyice temiz su ile durulayın. Çünkü tavuğun derisinin sertleşmesine neden olabilirler.

Tüm bunları göz önüne alarak, tavuğu yıkayabilir ya da yıkamadan tüketebilirsiniz.