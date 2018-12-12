0553 313 94 23

Tavuğu bu şekilde yıkayın!

Tavuk nasıl yıkanır? İşte tavuk yıkamanın püf noktası…

12 Aralık 2018 Çarşamba 21:16
Tavuğu bu şekilde yıkayın!

LİMON VEYA SİRKE KULLANIN!

Tavuğa lezzet eklemek ve mikropları öldürmek için limon suyu veya sirke gibi hafif bir asidik ürün kullanabilirsiniz.

Pişirmeden önce, tavuk ve balıkları yıkamak için limon suyu, veya sirke kullanmak, bazı ülke mutfaklarında yaygın bir uygulamadır.

Ayrıca, tavuktaki herhangi bir kötü kokuyu gidermek için de bu yöntem kullanılmaktadır. Örneğin, süpermarket dondurucularından tavuklara koku sinebilir. Bu yöntemle bu kokuları giderebilirsiniz.

Tavuğu sirke ve limon suyu ile yıkamanıza rağmen hala koku geliyorsa, tavuk yemeniz için uygun değildir.

Bazı ülkelerde tavuk etini yumuşatmak için sirke ve limon suyu kullanırlar. Özellikle doğal ortamlarda yetişen tavukları kısa sürede pişirmek çok zordur. Sirke ve limon suyu, tavuk etini yumuşatır, pişirme süresini kısaltır ve tavuğu hemen tüketmeyip buzdolabında saklayacaksanız, saklama süresini de uzatır. Ancak, tavuğu saklayacaksanız, sirke ve limon suyu ile yıkadıktan sonra iyice temiz su ile durulayın. Çünkü tavuğun derisinin sertleşmesine neden olabilirler.

Tüm bunları göz önüne alarak, tavuğu yıkayabilir ya da yıkamadan tüketebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    1. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    2. Kırgızistan'da "8. Uluslararası Kısa..
    3. Toronto'da Troya konferansı
    4. Gaziantep'te petrol boru hattına..
    5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    6. Sultangazi’deki silahlı saldırılar
    7. Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün en küçük..
    8. CHP ile İYİ Parti ittifakta anlaştı
    9. Anestezi sırasında oksijen yerine azot..
    10. Erkekler kadınların neden ağladığını..
    11. Üç büyük ilde CHP adayları desteklenecek
    12. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ne..
    13. Kafa mantarı ihmale gelmez!
    14. Emniyet müdürünü şehit eden katil..
    15. Başınız dönüyorsa cam silmeye yükseğe..
    16. Buhara pilavı
    17. Cevizli incir lokumu
    18. Bireysel yatırımcıya avro ve dolar..
    19. Othello sendromu hakkında önemli..
    20. Tavuğu bu şekilde yıkayın!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!