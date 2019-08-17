Tavşanlı’nın Kızılçukur Köyü sakinleri, ’Erenleri anma’ etkinliği düzenlendi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Kızılçukur Köyü sakinleri, asırlardır devam eden ’Erenleri anma’ etkinliği için bir araya geldi.

Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlüt ve dualar okunarak köyün çevresinde bulunan 17 kabir yad edildi. Daha sonra Tarih Öğretmeni İsmail Kartal konuşma yaparak bilgileri verdi.

Kartal, "Kızılçukur Köyü daha önceleri Roma ve Bizans Dönemlerinde önemli yerleşim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bunlar ile ilgili ören yerleri köyümüz çevresinde bulunmaktadır. Orhan Gazi tarafından 1325 yılında Adranos Tekfurluğunun ele geçirilmesi ile Türklerin yerleşim alanı olmuştur. Halk arasında dede, yatır, eren veya evliya olarak anılan bu mezarların çoğu kimler olduğu, neden burada oldukları bilinmez, bazıları bulunduğu bölge adıyla örneğin ’Karpelit Dede, Kurderesi Dede, Köprübaşı Dedesi’ gibi isimlerle anılır, bazıları ise bu mezar ile ilgilenen sülalenin ismi ile ’Cafarlar Dedesi, Emirler Dedesi’ gibi isimlerle anılır, bazılarının mezar taşlarında bilgileri mevcuttur ’Ali Efendi Dede, Bekir Efendi Dede’ gibi örnekleri vardır, fakat kerametleri dilden dile aktarılır. Bunların hepsinin genel adı ‘Horasan Erenleri‘ olarak adlandırılır. Bunların tek bir gayesi vardır o da bu bölgenin Türkleşmesinde, İslamlaşmasında önemli rol oynamışlardır. Halk bunlar sayesinde bölgenin bereketli olmasında, felaketler karşısında kalkan olduğuna inanır. Dualarında aracı yaparak Allah’tan niyazda bulunurlar, duaları gerçek olunca da adaklarını bu dedelerin yanında yerine getirirler. Yüzyıllar boyunca köyümüz her dedenin önünde yılda iki defe etkinlik yapardı, birinci etkinlik bahar ayında mahsullerini bereketli olması ve afetlerden korunmak amacıyla, ikincisi ise harman zamanında yapılırdı ki bunun amacı da ürünlerden dolayı şükran için yapılırdı. Artık hayat şartları ve köy halkının büyük bölümünün iş nedeniyle dışarıda bulunmasından dolayı yılda bir yapılmaya başlanmıştır."