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Yerel Tavşanlı'da çıkan yangın korkuttu
Yerel

Tavşanlı'da çıkan yangın korkuttu

Yeniakit Publisher
2024-09-13 16:31:00 -

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesi yakınlarındaki boş arazide yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, yanan çeyrek hektar boş alan rüzgarın da etkisiyle kısa zamanda tüm araziye dağılarak korkuya neden oldu. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangın yan tarafında bulunan solucan gübresi tesisine ulaşmadan ekiplerin gayretleri ile söndürüldü. Tavşanlı Orman İşletme arazözü ve Belediye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında polis ekipleri de vatandaşları bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyararak güvenliği sağladı.

Tepecik beldesi arazisindeki yangın yaklaşık bir saat içinde söndürüldü.

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