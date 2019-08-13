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Tavşanlı yangını kontrol altına alındı

Kütahya Tavşanlı’da dün akşam başlayan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

13 Ağustos 2019 Salı 11:38
Tavşanlı yangını kontrol altına alındı

Kütahya Tavşanlı’da dün akşam başlayan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.


Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dün saat 17.05’te başlayan ve saat 17.17’de ilk müdahalesi yapılan orman yangını tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangına, 8 helikopter, 58 arazöz, 18 iş makinesi, 300 orman yangını ile mücadele personeli ile müdahalede bulunuldu. Böylece, 12 Ağustos dün itibariyle 15’i orman 12’si kırsal olmak üzere, 27 yangın tamamen kontrol altına alındı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:38
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